تجديد حبس متهمين بحيازة 64 قرصا مخدرا بالإسكندرية 15 يوما على ذمة التحقيقات

الإسكندرية- أسماء على بدر

قررت نيابة الرمل ثان بالإسكندرية، تجديد حبس عاطلين 15 يوما على ذمة التحقيقات، بعد اتهامهما بحيازة 64 ألف قرص مخدر بقصد الاتجار به على عملائهما، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة، والتحفظ على المضبوطات وإرسالها إلى المعمل الكيماوى للفحص.

وكان قد تلقى اللواء محمد الشريف، مدير أمن الإسكندرية، إخطارا من الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، يفيد بورود معلومات سرية بقيام عاطلين سبق اتهامهما فى 7 قضايا، بالاتجار فى الأقراص المخدرة وترويجها بدائرة قسم شرطة ثان الرمل.

تم إعداد كمين لضبطهما بذات الدائرة حال استقلالهما سيارتين ملاكى، وبتفتيشها عثر بحوزتهما على 64 ألف قرص مخدر ومبلغ مالى و3 هاتف محمول، تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة التحقيقات.