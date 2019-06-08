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تأسيس 19 ألف شركة برأس مال مدفوع 4.6 مليار جنيه خلال 10 شهور

السبت، 08 يونيو 2019 07:00 ص
تأسيس 19 ألف شركة برأس مال مدفوع 4.6 مليار جنيه خلال 10 شهور محسن عادل الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة
كتب هانى الحوتى

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تقدمت 19206 شركة بأوراق تأسيسها إلى هيئة الاستثمار، برأس مال مصدر 43.7 مليار جنيه، ورأس مال مدفوع 4.642 مليار جنيه خلال الفترة من يوليو عام 2018 وحتى إبريل لعام 2019، فيما قامت 2256 شركة بزيادة رأس مال مصدر بقيمة 91.298 مليار جنيه، ورأس مال مدفوع 63.804 مليار جنيه، توفر 77 ألف فرصة عمل.
 
وقال محسن عادل الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، إن الشركات الجديدة التى تم تأسيسها وزعت بين 2828 شركة مساهمة برأس مال مصدر 18.814 مليار جنيه، و4.405 مليار جنيه رأس مال مدفوع، و10384 شركة ذات مسئولية محدودة برأس مال مصدر 18.949 مليار جنيه، و168 مليون جنيه رأس مال مدفوع، و1105 شركة شخص واحد برأس مال مصدر 139.982 مليون جنيه، ورأس مال مدفوع 139.7 مليون جنيه، و720 شركة تضامن برأس مال مصدر 2 مليار جنيه، و820 شركة توصية بسيطة برأس مال مصدر 2 مليار جنيه، و3349 شركة منشأة فردية برأس مال مصدر 1.730 مليار جنيه.
 
ووزعت الشركات المؤسسة بين 1743 شركة أسست خلال شهر يوليو لعام 2018، ثم 1426 شركة خلال شهر أغسطس، و1647 شركة خلال شهر سبتمبر، و2155 شركة خلال شهر أكتوبر، و1924 شركة خلال شهر نوفمبر، و2054 شركة خلال شهر ديسمبر، و2084 شركة خلال شهر يناير، و2060 شركة خلال شهر فبراير، و2162 شركة خلال شهر مارس، و1951 شركة خلال شهر إبريل.

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