تأجيل طعن المتهمين بالتعدى على كمين الخصوص لجلسة 28 سبتمبر

كتبت هدى أبو بكر

قررت محكمة النقض تأجيل طعن المتهمين فى القضية المعروفة اعلاميا بالتعدى على كمين الخصوص، على أحكام الإعدام والمشدد لجلسة 28 سبتمبر.

كانت محكمة جنايات القاهرة قضت بأحكام تتراوح ما بين الإعدام والمشدد للمتهمين فى القضية.

وتبين من التحقيقات أن أحد المتهمين فى 2016 أسس وأنشأ تولى قيادة جماعة إرهابية، على خلاف أحكام القانون الغرض منها تعطيل الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة عملها.

وتبنت هذه الجماعة الدعوة لتكفير الحاكم وشرعية الخروج عليه، وتغيير نظام الحكم بالقوة والاعتداء على رجال الشرطة والقوات المسلحة، فضلا عن قيامه بضم باقى المتهمين إلى تلك الجماعة الإرهابية، وتدريبهم على كيفية استخدام الأسلحة النارية لاستهداف رجال الشرطة والجيش.