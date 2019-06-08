سوبر كورة
Ads
السبت، 08 يونيو 2019 12:41 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية حوادث

تأجيل طعن المتهمين بالتعدى على كمين الخصوص لجلسة 28 سبتمبر

السبت، 08 يونيو 2019 12:36 م
تأجيل طعن المتهمين بالتعدى على كمين الخصوص لجلسة 28 سبتمبر محكمة النقض - أرشيفية
كتبت هدى أبو بكر

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قررت محكمة النقض تأجيل طعن المتهمين فى القضية المعروفة اعلاميا بالتعدى على كمين الخصوص، على أحكام الإعدام والمشدد لجلسة 28 سبتمبر.

كانت محكمة جنايات القاهرة قضت بأحكام تتراوح ما بين الإعدام والمشدد للمتهمين فى القضية.

وتبين من التحقيقات أن أحد المتهمين فى 2016 أسس وأنشأ تولى قيادة جماعة إرهابية، على خلاف أحكام القانون الغرض منها تعطيل الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة عملها.

وتبنت هذه الجماعة الدعوة لتكفير الحاكم وشرعية الخروج عليه، وتغيير نظام الحكم بالقوة والاعتداء على رجال الشرطة والقوات المسلحة، فضلا عن قيامه بضم باقى المتهمين إلى تلك الجماعة الإرهابية، وتدريبهم على كيفية استخدام الأسلحة النارية لاستهداف رجال الشرطة والجيش.

 

 


محكمة النقض

محكمة الجنايات

التعدى على كمين الخصوص

الجماعات الإرهابية

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
ميلانيا ترامب تتألق فى ثوب أزرق داكن بعد انتهاء رحلتها الأوروبية

ميلانيا ترامب تتألق فى ثوب أزرق داكن بعد انتهاء رحلتها الأوروبية

تقرير عالمى: ماجي كلمة السر فى نجاحات محمد صلاح مع ليفربول

تقرير عالمى: ماجي كلمة السر فى نجاحات محمد صلاح مع ليفربول

قناة السويس تُحَّول للخزانة العامة 72.2 مليار جنيه العام المالى 2018/2019

قناة السويس تُحَّول للخزانة العامة 72.2 مليار جنيه العام المالى 2018/2019

أسعار الذهب ترتفع 3 جنيهات وعيار 21 يسجل 626 جنيها للجرام

أسعار الذهب ترتفع 3 جنيهات وعيار 21 يسجل 626 جنيها للجرام

ضبط الطالب المسئول عن تصوير أجزاء من امتحان العربى بالثانوية فى دمياط

ضبط الطالب المسئول عن تصوير أجزاء من امتحان العربى بالثانوية فى دمياط

فيديو معلوماتى.. كيف تحمى نفسك من الإجهاد الحرارى عند ارتفاع الحرارة

فيديو معلوماتى.. كيف تحمى نفسك من الإجهاد الحرارى عند ارتفاع الحرارة

هازارد حديث صحافة اسبانيا بعد انتقاله إلى ريال مدريد.. صور

هازارد حديث صحافة اسبانيا بعد انتقاله إلى ريال مدريد.. صور

أوروجواي تستعد لكوبا امريكا بثلاثية ضد بنما.. فيديو

أوروجواي تستعد لكوبا امريكا بثلاثية ضد بنما.. فيديو

الداخلية: مقتل 4 إرهابيين متورطين فى الهجوم على كمين جنوب العريش (تحديث)

الداخلية: مقتل 4 إرهابيين متورطين فى الهجوم على كمين جنوب العريش (تحديث)

ثنائية ميسي تقود الارجنتين لسحق نيكاراجوا قبل كوبا امريكا.. فيديو

ثنائية ميسي تقود الارجنتين لسحق نيكاراجوا قبل كوبا امريكا.. فيديو

لجان امتحانات الثانوية العامة تعلق منشورا بعقوبة الغش على مدخل المدارس

لجان امتحانات الثانوية العامة تعلق منشورا بعقوبة الغش على مدخل المدارس

الأرصاد: طقس اليوم مائل للحرارة نهارا لطيف ليلا.. والعظمى بالقاهرة 33 درجة

الأرصاد: طقس اليوم مائل للحرارة نهارا لطيف ليلا.. والعظمى بالقاهرة 33 درجة

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة