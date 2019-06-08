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بهدف سرقة قرط ذهبى.. كشف غموض قتل طفلة مينا البصل بالإسكندرية

السبت، 08 يونيو 2019 12:19 م
بهدف سرقة قرط ذهبى.. كشف غموض قتل طفلة مينا البصل بالإسكندرية جثة - أرشيفية
الإسكندرية أسماء على بدر

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كشفت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية، غموض  العثور على جثة طفلة فى منور عقار بالإسكندرية، وتمكنت من ضبط 3 أشقاء وراء ارتكاب الواقعة، بقصد سرقة قيراط الطفلة.

البداية تبلغ لقسم شرطة مينا البصل من إحدى المواطنات مُقيمة بمنطقة الورديان بدائرة القسم) بتغيب ابنتها 6 سنوات والعثور، عقب ذلك على جثتها بمنور عقار بذات المنطقة، وبها كدمات متفرقة بالجسم.

أسفرت جهود فريق البحث المُشكل بمشاركة قطاع الأمن العام وإدارة البحث الجنائى بالإسكندرية، عن تحديد مرتكبى الواقعة، وهم ثلاثة أشقاء (سائق "توك توك" - طالب– سيدة )  جميعهم مُقيمين بذات المنطقة.

 عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهم، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة بقصد السرقة ، وقرر الأول أنه إتفق مع شقيقه على سرقة القرط الذهبى الخاص بالمجنى عليها فإستدرجها إلى أعلى سطح العقار محل سكنهما ، وحال قيامهما بالإستيلاء على القرط قاومتهما وأخذت فى الصياح، وخشية افتضاح أمرهما قاما بشل حركتها وكتم أنفاسها فتوفيت، واستوليا على قرطها، ثم ألقياها بمنور العقار محل العثور، وأبلغا شقيقتهما بما حدث، فقامت بالتستر عليهما، وبيع القرط الذهبى، واقتسام ثمنه فيما بينهم، وأيد ذلك الثانى والثالثة، وأرشدت الأخيرة عن القرط الذهبى لدى الصائغ. 

 


الاسكندريه

اخبار الحوادث

امن الاسكندريه

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قيراط ذهب

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