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بلطجى إمبابة يرشد عن مصدر حصوله على السلاح ويعترف: ضربت النار لفرض السيطرة

السبت، 08 يونيو 2019 01:23 ص
بلطجى إمبابة يرشد عن مصدر حصوله على السلاح ويعترف: ضربت النار لفرض السيطرة سلاح نارى ـ صورة أرشيفية
كتب بهجت أبو ضيف

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اعترف عاطل تم القبض عليه، لاتهامه بإطلاق أعيرة نارية بإمبابة، أنه كان يستهدف فرض سيطرته على المواطنين بالمنطقة التى يقيم بها.

وأضاف المتهم "عبد الله.ب" أن خلافات تجمعه مع آخرين بالمنطقة، وأنه قرر إطلاق الأعيرة النارية من بندقية خرطوش، لارهابهم، كما أرشد عن مصدر حصوله على السلاح النارى، الذى تبين أنه غير مرخص ومطموس الأرقام.

وبإحالة المتهم إلى النيابة، قررت حبسه 4 أيام على ذمة التحقيق.

                                                                                 

تلقى قسم شرطة إمبابة، بلاغا يفيد إطلاق أحد الأشخاص الأعيرة النارية، وقيامه بأعمال بلطجة وفرض سيطرة على المواطنين.

بإجراء التحريات، تبين للمقدم محمد ربيع رئيس مباحث قسم شرطة إمبابة، أن المتهم يدعى "عبد الله.ب" 30 سنة عاطل، سابق اتهامه فى 16 قضية ( ضرب – سلاح أبيض – مخدرات – بلطجه – مشاجرة ) أخرهم " سلاح أبيض.

بإعداد كمين للمتهم، تمكن رجال المباحث من القبض عليه، وبحوزته السلاح المستخدم، عبارة عن بندقية خرطوش مطموسة الأرقام، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

                                                                              

 


البلطجة

فرض السيطرة

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اطلاق نار

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