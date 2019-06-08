بروتوكول تعاون لدعم ورعاية الأطفال بلامأوى

كتب مدحت وهبة

وقعت وزارة التضامن الاجتماعي بروتوكول تعاون في مجال حماية ورعاية الاطفال بلامأوي ، وفي اطار خطة البرنامج القومي لحماية الاطفال بلامأوي بالشراكة مع صندوق تحيا مصر وذلك لوضع برامج مشتركة في المحافظات المستهدفة وهي "القاهرة والجيزة والقليوبية والشرقية والإسكندرية والشرقية والمنوفية وأسيوط ، بني سويف، المنيا وبورسعيد والاسماعيلية والسويس .



وأكدت وزارة التضامن الاجتماعي أنها تدعم مبدأ الشراكة وتضافر وتكاتف كل الجهود والمساهمات من الجهات الدولية؛ لتحقيق الحماية والرعاية للاطفال بلامأوي وأن البروتوكول يهدف إلى دعم برنامج حماية الاطفال بلامأوي من اجل توفير رعاية وحماية للاطفال بلامأوي



ويتضمن البروتوكول أيضا علي تدريب العاملين بمؤسسات الرعاية الاجتماعية والوحدات المتنقلة علي اجراء الاسعافات الاولية للاطفال وتدريب فرق عمل الشارع بالوحدات المتنقلة والعاملين بمؤسسات الرعاية الاجتماعية علي مفهوم واهمية التشبيك مع الاطراف المعنية المختلفة ، وتحضير وتنفيذ بعض الانشطة التعليمية والتوعوية والفنية والرياضية مع الاطفال في مؤسسات الرعاية الاجتماعية واعداد المواد العلمية والتدريبية المتخصصة في مجال رعاية الاطفال والشباب في وضعية الشارع













