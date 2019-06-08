"بالمياه والسندوتشات".. أولياء الأمور ينتظرون أبنائهم بعد انتهاء امتحان العربى

كتبت آية دعبس

بعد اقتراب الوقت المخصص للإجابة على امتحان مادة اللغة العربية، للثانوية العامة من الانتهاء، الذى بدأ في التاسعة من صباح اليوم، استعد أولياء الأمور الموجودين أمام بوابات لجان مدرسة الشهيد هشام كمال طعمه الرسمية، بمدينة 6 أكتوبر، لانتهاء مدة الإجابة على الامتحان واستقبال ابنائهم للاطمئنان على مستوى الامتحان، بشراء زجاجات مياه، وسندويتشات.

جاء ذلك بالتزامن مع ترديدهم مجموعة من الأدعية، لدعم ابنائهم وقراءة بعض الآيات القرآنية.