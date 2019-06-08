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اليوم عيد الميلاد الرسمى لملكة بريطانيا.. لماذا تحتفل إليزابيث مرتين؟

السبت، 08 يونيو 2019 05:02 م
اليوم عيد الميلاد الرسمى لملكة بريطانيا.. لماذا تحتفل إليزابيث مرتين؟ الملكة اليزابيث
كتبت ريم عبد الحميد

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تحتفل بريطانيا اليوم السبت بعيد ميلاد الملكة إليزابيث الثانية، وكانت الملكة قد ولدت فعليا فى 21 إبريل 1926، لكن فى بريطانيا ودول الكومونولث، لدى الملكة عيد ميلاد رسمى، وهو يوم الاحتفال العام فى المملكة بعيد الميلاد الفعلى للملكى.

ووفقا لما يقول الموقع الرسمى للعائلة الملكية، فإن احتفالات بريطانيا كانت تتم دائما فى فصل الصيف للاستفادة بدرجة أكبر من الطقس الجيد. وبدأ هذا التقليد فى عام 1748 فى عهد االملك جورج الذى ولد فى نوفمبر.

 وعادة ما تحتفل بريطانيا فى السبت الثانى من شهر يونيو. وفى لندن،  ينظم عرض عسكرى كبير للاحتفال باليوم. وتشارك الملكة وأعضاء آخرين من العائلة الملكية فى احتفالات لندن التى تنته  بعرض للقوات الملكية الجوية. وتشاهد العائلة الملكية هذا المشهد الأخير من شرفة قصر باكنجهام.

وفى كندا، يتم الاحتفال بعيد ميلاد الملكة بالتزامن مع يوم فيكتوريا فى الاثنين الأخير قبل 25 مايو. ويسمى باحتفال الملكة، ولا يعد دائما عطلة قانونية، حيث لا يحق للموظفين فى بعض الأماكن الحصول على إجازة مدفوعة الأجرة.

 وفى نصف الكرة الجنوبى، عادة ما يتم الاحتفال بعيد الملكة فى يونيو، على الرغم من احتمالات الطقس الشتوى. وفى استراليا، يتم الاحتفال بالحدث فى عدة تواريخ مختلفة، لكن معظم البلاد يكون يوم العطلة الاثنين الثانى من يونيو.

 


الملكة اليزابيث

ملكة بريطانيا

عيد ميلاد الزابيث

بريطانيا

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