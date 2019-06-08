اليوم.. طلاب جامعة الأزهر يستأنفون امتحانات نهاية العام

كتب لؤى على

يستأنف طلاب جامعة الأزهر امتحانات نهاية العام اليوم السبت، حيث بدأت الامتحانات يوم 25 مايو الماضى، وانتهت بعض الكليات من الامتحانات الشفهية.

يذكرا أن جامعة الأزهر الشريف بدأت امتحانات نهاية العام الدراسى 2018 -2019، يوم السبت 25 مايو الماضى، وأكد الدكتور محمد المحرصاوى، رئيس جامعة الأزهر، أن الجامعة اتخذت خطوات جادة فى تيسير إجراءات الامتحانات وتفعيل نماذج الاختيار فى الأسئلة، ضمانا للشفافية وتحقيقا لمبدأ المساواة وحفاظا على حقوق المتفوقين، وذلك فى إطار التطوير الذى تشهده العملية الأكاديمية والتعليمية فى الجامعة خلال المرحلة الحالية.

وأضاف، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن الجامعة حريصة على توفير كافة مقومات العملية التعليمية للطلاب بما يضمن تفوقهم والارتقاء بمستواهم العلمى، وأداء دورهم تجاه الوطن والمجتمع، ونشر رسالة الأزهر التى تلتزم بالوسطية والاعتدال والبعيدة كل البعد عن التطرف والتشدد والانغلاق، لافتًا إلى أن مكتبه مفتوح لكل الطلاب والطالبات فى أى وقت للرد على استفساراتهم وحل مشاكلهم.