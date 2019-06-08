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اليوم.. تجليس القمص ميخائيل المحرقى أسقفًا لإيبارشية منفلوط

السبت، 08 يونيو 2019 02:00 ص
اليوم.. تجليس القمص ميخائيل المحرقى أسقفًا لإيبارشية منفلوط القمص ميخائيل المحرقى سكرتير رئيس الدير المحرق
أسيوط ـ محمود عجمى

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أعلنت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، عن إقامة اليوم السبت، عشية تجليس وسيامة أساقفة جدد بيد قداسة البابا تواضروس الثانى، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، تجليسهم وسيامتهم، بحضور مطارنة وأساقفة المجمع المقدس.

حيث تم اختيار الراهب القمص ميخائيل المحرقى لسيامته أسقفا على كرسى إيبارشية منفلوط وتوابعها خلفا للأنبا أنطونيوس أسقف منفلوط المتنيح، فى السابعة صباح الأحد المقبل بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية.

وأشارت الكنيسة الأرثوذكسية، إلى أنه ستتم خلال عشية قداس الأحد والتى ستصلى مساء غد، السبت صلوات رش الثياب الأسقفية للآباء الأساقفة الجدد كأولى خطوات طقس السيامة.

 


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الاقباط

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