اليوم.. تجليس القمص ميخائيل المحرقى أسقفًا لإيبارشية منفلوط

حيث تم اختيار الراهب القمص ميخائيل المحرقى لسيامته أسقفا على كرسى إيبارشية منفلوط وتوابعها خلفا للأنبا أنطونيوس أسقف منفلوط المتنيح، فى السابعة صباح الأحد المقبل بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية.

وأشارت الكنيسة الأرثوذكسية، إلى أنه ستتم خلال عشية قداس الأحد والتى ستصلى مساء غد، السبت صلوات رش الثياب الأسقفية للآباء الأساقفة الجدد كأولى خطوات طقس السيامة.