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الهجرة العراقية: عودة 12 عراقيا من مخيم الركبان فى سوريا

السبت، 08 يونيو 2019 08:47 ص
الهجرة العراقية: عودة 12 عراقيا من مخيم الركبان فى سوريا مخيم الركبان فى سوريا - أرشيفية
أ ش أ

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أعلنت وزارة الهجرة والمهجرين العراقية، اليوم السبت، عن عودة 12 عراقيا من مخيم الركبان فى سوريا.

وقال مدير قسم الهجرة الخارجية فى الوزارة، أحمد رحيم حسن، فى بيان - حسبما أفادت قناة (السومرية نيوز) العراقية - إن "لجنة استقبال العائدين فى الوزارة استقبلت اليوم عائلة عراقية مكونة من ١٢ شخصا ب‍مطار بغداد الدولي، وذلك بعد التنسيق مع وزارة الخارجية وسفارتنا ب‍سوريا فضلا عن سلطة الطيران المدنى والجهات الأمنية بغرض تسهيل عودتهم إلى البلاد".

يشار إلى أن وزارة الهجرة والمهجرين العراقية تقوم بين الحين والآخر باستقبال عدد من الأسر العراقية العائدة طوعيا من خارج البلاد.

 

 

 


الخارجية العراقية

مخيم الركبان

اللاجئين العراقيين

مطار بغداد

السفارة العراقية بسوريا

وزارة الهجرة والمهجرين العراقية

الخارجية السورية

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