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النيابة تامر بالتحفظ على 580 ألف قطعة ألعاب نارية بالجمالية

السبت، 08 يونيو 2019 01:23 م
النيابة تامر بالتحفظ على 580 ألف قطعة ألعاب نارية بالجمالية العاب نارية- أرشيفية
كتب سليم على

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أمرت نيابة الجمالية، برئاسة المستشار أحمد هانى، بالتحفظ على 580 ألف قطعة ألعاب نارية تم ضبطها بحوزة تاجر بدائرة القسم، وطلبت النيابة تحريات المباحث حول الواقعة.

 
 
وكشفت تحقيقات النيابة الأولية، أن المتهم بحيازة الألعاب النارية، اعترف بارتكاب الواقعة، بقصد ترويجها فى أيام العيد على المواطنين، وبيعها فى منطقة الموسكى.
 
 
وأشارت التحقيقات إلى أن رجال مباحث قسم شرطة الجمالية، تمكنوا من ضبط المتهم حال تواجده داخل مخزن "مستأجر" كائن بدائرة القسم.
 
 
وعُثر بداخل المخزن على كمية من الألعاب النارية بلغت 580 ألف قطعة ألعاب نارية مختلفة الأشكال والأنواع.
 
 
بمواجهته اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الاتجار، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
 
 

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نيابة الجمالية

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