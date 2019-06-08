"النقض" تؤيد إعدام متهم وتخفف الأحكام على آخرين بقضية خلية أوسيم الإرهابية

كتبت هدى أبو بكر

أيدت محكمة النقض اليوم السبت، عقوبة الإعدام بحق المتهم بكر أبوجبل، فى القضية المعروفة إعلاميا بقضية خلية أوسيم الإرهابية، كما قضت المحكمة بتخفف عقوبة الإعدام لمتهم آخر واستبدلتها بمعاقبته بالسجن 15 سنة وتخفيف العقوبة لمتهمين من السجن 15 سنة إلي 10 سنوات، فيما قضت المحكمة بتأيد عقوبة السجن 15 سنة على 12 متهما آخرين.

كانت محكمة الجنايات أصدرت حكمها فى قضية خلية إرهابية عرفت بـ"أوسيم الإرهابية" بإعدام 4 متهمين بينهم 2 حكم عيهما غيابيًا، وعاقبت 12 متهما (غيابيا) بالسجن المؤبد، وعاقبت 14 متهمًا حضوريًا بالسجن 15 عامًا.

وأسندت النيابة للمتهمين جرائم محاولة اغتيال قاضٍ والانضمام وإدارة "خلية إرهابية"، والاعتداء على الممتلكات العامة والخاصة، وحيازة أسلحة وذخائر وتكدير الأمن والسلم العام.