سوبر كورة
Ads
السبت، 08 يونيو 2019 11:31 ص
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية تقارير مصرية

"المهن التعليمية" تشكل غرف عمليات لمتابعة امتحانات الثانوية العامة 2019

السبت، 08 يونيو 2019 11:23 ص
"المهن التعليمية" تشكل غرف عمليات لمتابعة امتحانات الثانوية العامة 2019 امتحانات الثانوية العامة 2019
كتبت آية دعبس

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أكد خلف الزناتي نقيب المعلمين ورئيس اتحاد المعلمين العرب، أن نقابة المهن التعليمية تتابع امتحانات الثانوية العامة 2019، بغرفة عمليات مركزية بالنقابة العامة  بالجزيرة، وكذلك غرف عمليات فرعية في 53 نقابة فرعية و316 لجنة نقابية على مستوى الجمهورية.
 
وأوضح "الزناتى"، فى بيان، أن غرف العمليات ستعمل على متابعة سير الامتحانات وتلقى شكاوى المراقبين من المعلمين على مستوى الجمهورية والتحرك الفورى لحلها بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية.
 
وأشار نقيب المعلمين، إلى أنه فى حال تعرض أى معلم أو معلمة لأي مشكلة أو مضايقات أثناء سير الامتحانات فإنه سيتم على الفور تحريك المحامي المتواجد في النقابة الفرعية التى تقع فى النطاق الجغرافى للجنة هذا المعلم لمساندته فى المشكلة التى يواجهها.
 
وأضاف "الزناتى" أن هناك تعليمات مشددة لرؤساء النقابات الفرعية واللجان النقابية التابعة لها للتأكد من مدى جاهزية استراحات المراقبين بالمحافظات من حيث احتوائها على أسرة ومراوح وجميع وسائل المعيشة الآدمية، لافتًا إلى أنه سيكون هناك عضو من كل نقابة فرعية لمتابعة مشكلات المعلمين والإبلاغ عن الاستراحات غير المجهزة بشكل كاف.
 
وأكد نقيب المعلمين، أن النقابة العامة للمعلمين لن تألوا جهدًا في تقديم يد العون والمساعدة لأعضائها الذين سيقومون بمراقبة امتحانات الثانوية العامة، مشيرًا إلى أن أندية المعلمين بالمحافظات ستكون مفتوحة لهم خلال الفترة المسائية عقب انتهاء أعمال المراقبة على الامتحانات.
 
وطالب "الزناتى" بضرورة التأمين الكافى للمعلمين أثناء قيامهم بالمراقبة واتخاذ الإجراءات الأمنية التى تقوم بها وزارة الداخلية بالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم والمحافظين لتأمين المعلمين.
 
وأشار نقيب المعلمين إلى أن غرف عمليات المعلمين لن تتلق الشكاوى من غير المعلمين لأنها منوطة فقط بتلك الفئة، وأن الشكاوى الأخرى التي ترد من الطلاب أو أولياء الأمور هي من اختصاص غرفة العمليات المركزية بوزارة التربية والتعليم .
وأعرب "الزناتي" عن تمنيه التوفيق والنجاح لجميع طلاب وطالبات الثانوية العامة.
 
 

 


نقابة المعلمين

امتحانات الثانوية العامة 2019

غرف عمليات الثانوية

الثانوية العامة

امتحان اللغة العربية للثانوية العامة

تسريب امتحان اللغة العربية للثانوية العامة 2019

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

لجنة التعليم بالبرلمان: نتابع امتحانات الثانوية العامة بالتنسيق مع الوزارة

السبت، 08 يونيو 2019 11:06 ص

صور.. محافظ المنوفية يتفقد محيط عدد من المدارس لمتابعة امتحانات الثانوية العامة

السبت، 08 يونيو 2019 11:01 ص

انطلاق قطار الثانوية العامة.. الشرطة النسائية تشارك فى التفتيش.. منع دخول الطلاب بالمحمول.. أولياء الأمور: لا نملك لهم سوى الدعاء.. وسيارات الإسعاف أمام المدارس.. وانتظام الامتحانات بشمال سيناء.. صور

السبت، 08 يونيو 2019 10:54 ص

البابا تواضروس: نصلى لطلاب الثانوية العامة..ربنا يبارك تعبهم وجهدهم

السبت، 08 يونيو 2019 10:34 ص

أولياء الأمور يقرأون القرآن لأبنائهم أمام لجان الثانوية العامة

السبت، 08 يونيو 2019 10:16 ص

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
قناة السويس تُحَّول للخزانة العامة 72.2 مليار جنيه العام المالى 2018/2019

قناة السويس تُحَّول للخزانة العامة 72.2 مليار جنيه العام المالى 2018/2019

أسعار الذهب ترتفع 3 جنيهات وعيار 21 يسجل 626 جنيها للجرام

أسعار الذهب ترتفع 3 جنيهات وعيار 21 يسجل 626 جنيها للجرام

ضبط الطالب المسئول عن تصوير أجزاء من امتحان العربى بالثانوية فى دمياط

ضبط الطالب المسئول عن تصوير أجزاء من امتحان العربى بالثانوية فى دمياط

فيديو معلوماتى.. كيف تحمى نفسك من الإجهاد الحرارى عند ارتفاع الحرارة

فيديو معلوماتى.. كيف تحمى نفسك من الإجهاد الحرارى عند ارتفاع الحرارة

هازارد حديث صحافة اسبانيا بعد انتقاله إلى ريال مدريد.. صور

هازارد حديث صحافة اسبانيا بعد انتقاله إلى ريال مدريد.. صور

أوروجواي تستعد لكوبا امريكا بثلاثية ضد بنما.. فيديو

أوروجواي تستعد لكوبا امريكا بثلاثية ضد بنما.. فيديو

الداخلية: مقتل 4 إرهابيين متورطين فى الهجوم على كمين جنوب العريش (تحديث)

الداخلية: مقتل 4 إرهابيين متورطين فى الهجوم على كمين جنوب العريش (تحديث)

ثنائية ميسي تقود الارجنتين لسحق نيكاراجوا قبل كوبا امريكا.. فيديو

ثنائية ميسي تقود الارجنتين لسحق نيكاراجوا قبل كوبا امريكا.. فيديو

لجان امتحانات الثانوية العامة تعلق منشورا بعقوبة الغش على مدخل المدارس

لجان امتحانات الثانوية العامة تعلق منشورا بعقوبة الغش على مدخل المدارس

الأرصاد: طقس اليوم مائل للحرارة نهارا لطيف ليلا.. والعظمى بالقاهرة 33 درجة

الأرصاد: طقس اليوم مائل للحرارة نهارا لطيف ليلا.. والعظمى بالقاهرة 33 درجة

خلى مطبخك أفرنجى.. طريقة عمل الدجاج بالطريقة الإيطالية

خلى مطبخك أفرنجى.. طريقة عمل الدجاج بالطريقة الإيطالية

أشهر 7 ثنائيات فى هوليود يصل الفارق السنى بينهما من 10 سنوات لـ ربع قرن

أشهر 7 ثنائيات فى هوليود يصل الفارق السنى بينهما من 10 سنوات لـ ربع قرن

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة