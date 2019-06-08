"المهن التعليمية" تشكل غرف عمليات لمتابعة امتحانات الثانوية العامة 2019

أكد خلف الزناتي نقيب المعلمين ورئيس اتحاد المعلمين العرب، أن نقابة المهن التعليمية تتابع امتحانات الثانوية العامة 2019، بغرفة عمليات مركزية بالنقابة العامة بالجزيرة، وكذلك غرف عمليات فرعية في 53 نقابة فرعية و316 لجنة نقابية على مستوى الجمهورية.

وأوضح "الزناتى"، فى بيان، أن غرف العمليات ستعمل على متابعة سير الامتحانات وتلقى شكاوى المراقبين من المعلمين على مستوى الجمهورية والتحرك الفورى لحلها بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية.

وأشار نقيب المعلمين، إلى أنه فى حال تعرض أى معلم أو معلمة لأي مشكلة أو مضايقات أثناء سير الامتحانات فإنه سيتم على الفور تحريك المحامي المتواجد في النقابة الفرعية التى تقع فى النطاق الجغرافى للجنة هذا المعلم لمساندته فى المشكلة التى يواجهها.

وأضاف "الزناتى" أن هناك تعليمات مشددة لرؤساء النقابات الفرعية واللجان النقابية التابعة لها للتأكد من مدى جاهزية استراحات المراقبين بالمحافظات من حيث احتوائها على أسرة ومراوح وجميع وسائل المعيشة الآدمية، لافتًا إلى أنه سيكون هناك عضو من كل نقابة فرعية لمتابعة مشكلات المعلمين والإبلاغ عن الاستراحات غير المجهزة بشكل كاف.

وأكد نقيب المعلمين، أن النقابة العامة للمعلمين لن تألوا جهدًا في تقديم يد العون والمساعدة لأعضائها الذين سيقومون بمراقبة امتحانات الثانوية العامة، مشيرًا إلى أن أندية المعلمين بالمحافظات ستكون مفتوحة لهم خلال الفترة المسائية عقب انتهاء أعمال المراقبة على الامتحانات.

وطالب "الزناتى" بضرورة التأمين الكافى للمعلمين أثناء قيامهم بالمراقبة واتخاذ الإجراءات الأمنية التى تقوم بها وزارة الداخلية بالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم والمحافظين لتأمين المعلمين.

وأشار نقيب المعلمين إلى أن غرف عمليات المعلمين لن تتلق الشكاوى من غير المعلمين لأنها منوطة فقط بتلك الفئة، وأن الشكاوى الأخرى التي ترد من الطلاب أو أولياء الأمور هي من اختصاص غرفة العمليات المركزية بوزارة التربية والتعليم .

وأعرب "الزناتي" عن تمنيه التوفيق والنجاح لجميع طلاب وطالبات الثانوية العامة.