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المفوضية الأوروبية: كرواتيا تسير على النهج الصحيح للإنضمام إلى منطقة اليورو

السبت، 08 يونيو 2019 09:41 م
المفوضية الأوروبية: كرواتيا تسير على النهج الصحيح للإنضمام إلى منطقة اليورو رئيس المفوضية الأوروبية
كتب: أحمد علوى

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قال رئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر، إن كرواتيا تسير على الطريق الصحيح للانضمام إلى منطقة اليورو بفضل النمو الاقتصادى القوى وانخفاض الديون.

وأضاف يونكر فى مؤتمر صحفى فى زغرب مع رئيس الوزراء الكرواتى أندريه بلينكوفيتش، إن كرواتيا "مستعدة جيدا" للانضمام إلى "غرفة انتظار اليورو".

وأشار يونكر إلى آلية أسعار الصرف الثانية ، وهى إطار تطوعى للبلدان التى ترغب فى الانضمام إلى اليورو شريطة أن تظل تقلبات أسعار عملاتها ضمن الحدود.

وقال يونكر أيضًا إنه يعتقد أن كرواتيا على الطريق للانضمام إلى عضوية منطقة شنجن التى تضم 26 دولة ، والتى تسمح بحرية التنقل داخل أوروبا بدون جوازات سفر أو عمليات تفتيش حدودية.

 


كرواتيا

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