المشدد 10 سنوات لعاطل بتهمة تجارة الحشيش فى المرج

قضت محكمة جنايات شمال القاهرة، المنعقدة بالعباسية، بالسجن المشدد 10 سنوات على عاطل، بتهمة الاتجار فى المواد المخدرة فى المرج.

البداية كانت بتلقى ضباط مباحث قسم الساحل، معلومات تفيد بقيام وليد.أ 34 سنه، بالإتجار فى المواد المخدرة، متخذا من دائرة قسم المرج مكانا له لترويج تجارته غير المشروعة، وبجمع التحريات، تأكدت صحة المعلومات الواردة.

وبإعداد الأكمنة اللازمة، تم ضبطه وبحوزته كمية كبيرة من المواد المخدرة " 1.500 كيلو من مخدر الحشيش"، وذلك أثناء استعداده لترويجها بالمنطقة، فتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق، التى أحالته لمحكمة الجنايات، حتى صدر الحكم عليه بالسجن المشدد 10 سنوات.