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المحرصاوى يتابع سير الامتحانات بكليات جامعة الأزهر بالقاهرة والأقاليم

السبت، 08 يونيو 2019 01:55 م
المحرصاوى يتابع سير الامتحانات بكليات جامعة الأزهر بالقاهرة والأقاليم الدكتور محمد المحرصاوى رئيس جامعة الأزهر
كتب لؤى على

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 تابع  الدكتور محمد المحرصاوى، رئيس جامعة الأزهر، سير وانتظام لجان الامتحانات بمختلف كليات الجامعة.
 
وقد اطمأن على انتظام وانضباط لجان الامتحانات، وكذلك توفير جميع أدوات وسبل الرعاية والراحة والهدوء للطلاب والطالبات بالجامعة، وعدم وجود شكاوى.
 
ووجه رئيس جامعة الأزهر الكليات بضرورة الالتزام بكل بالإجراءات والضوابط المتخذة لتوفير أقصى درجات الرعاية، وضرورة تواجد أستاذ المادة خلال فترة الامتحانات للإجابة عن أى استفسارات تخص المادة.
 
كما شدد  على ضرورة مراعاة مناسبة الأسئلة لوقت الامتحانات المحدد خلال أدائهم لامتحانات النصف الثاني من العام الجامعى والحرص على توفير مناخ ملائم لأداء الطلاب والطالبات الامتحانات في سهولة ويسر.
 
 

 


جامعة الازهر

الازهر الشريف امتحانات نهاية العام

مححد المحرصاوى

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