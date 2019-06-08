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القوات العراقية تشن عمليات عسكرية لتطهير جزيرة تكريت من فلول إرهابيى داعش

السبت، 08 يونيو 2019 06:09 م
القوات العراقية تشن عمليات عسكرية لتطهير جزيرة تكريت من فلول إرهابيى داعش القوات العراقية - صورة أرشيفية
كتب محمد تهامى زكى

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بدأت القوات العراقية المشتركة عملية عسكرية جديدة لتطهير جزيرة تكريت على نهر دجلة، فى محافظة صلاح الدين من فلول إرهابيى داعش.

 

ووفقا لوكالة الأنباء السورية "سانا"، قال حسين الموسوى، القيادى فى قوات الحشد الشعبى العراقية، إن قوات برية وجوية عراقية مشتركة مكونة من قوات عمليات صلاح الدين وسلاح الجو العراقى وقوات الحشد الشعبى، شرعت اليوم بعملية تطهير واسعة لجزيرة تكريت، موضحاً أن العملية انطلقت من محورين وأسفرت حتى الآن عن تدمير العديد من مخابئ الإرهابيين والعثور على مواد لوجستية.

 

وتواصل القوات العراقية عملياتها لملاحقة فلول إرهابيى داعش فى بعض المناطق العراقية.

 

 


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الارهاب

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