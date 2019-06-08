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القبض على 2 من بلطجية حادث شارع قناة السويس بالمنصورة

السبت، 08 يونيو 2019 06:49 م
القبض على 2 من بلطجية حادث شارع قناة السويس بالمنصورة اللواء محمد حجى مدير أمن الدقهلية
الدقهلية – سارة الباز

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ألقت الأجهزة الأمنية بالدقهلية القبض على 2 من بلطجية حادثة شارع قناة السويس، التى جرت أحداثها بالأمس، اعتدى فيها 4 مسجلين يرتدون الأقنعة بالأسلحة البيضاء على شخص مسجل خطر خرج من السجن قبل عيد الفطر بيوم واحد، وإصابته بخرطوش وكسور وجروح قطعية بليغة في أنحاء متفرقة من رأسه ووجهه وجسده، نقل على إثرها لمستشفى الطوارئ بالمنصورة، وذلك ضمن تصفية خصومات بين المصاب وأحد الجناة، في خلاف سابق حيث قام المجنى عليه بإصابته بسلاح أبيض في وجهه.

 

كان اللواء محمد حجي، مدير أمن الدقهلية قد تلقى إخطارا من اللواء طارق الشحات مأمور قسم ثان المنصورة، يفيد بتمكن وحدة مباحث قسم ثان المنصورة بقيادة المقدم محمد مطر، رئيس المباحث، من إلقاء القبض على 2 من الجناة في حادثة شارع قناة السويس ويدعى "عبده. م.ع.ح" والد الجانى الذى قام بإصابة المجنى عليه " " إيهاب. ا. س.ح" 40 سنة بكسور وجروح بالسلاح الأبيض في أنحاء متفرقة من رأسه ووجهه وجسده، و "عبد الرحمن. إ. ع" بحوزته سلاح ناري بندقية خرطوش، وتحرر المحضر رقم 5913 جنح قسم ثان المنصورة لسنة 2019، وجاري البحث عن المتهمين الآخرين.

 

وتبين أن سبب الحادثة هو خلاف ومشاجرة سابقة بين المجني عليه والجاني، قام فيها الأول بإصابة الجاني بسلاح أبيض في وجهه، وتم حبس "إيهاب. ا. س. ح" على إثرها، وأخلى سبيله قبل عيد الفطر بيوم واحد بعد التصالح ودفع تعويض مالى، لكن الطرف الثانى أصر على الثأر لنفسه بالأمس فى واقعة شارع قناة السويس.

 


حادثة قناة السويس

المنصورة

محمد مطر

قسم ثان المنصورة

الدقهلية

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