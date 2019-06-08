القبض على 2 من بلطجية حادث شارع قناة السويس بالمنصورة

كان اللواء محمد حجي، مدير أمن الدقهلية قد تلقى إخطارا من اللواء طارق الشحات مأمور قسم ثان المنصورة، يفيد بتمكن وحدة مباحث قسم ثان المنصورة بقيادة المقدم محمد مطر، رئيس المباحث، من إلقاء القبض على 2 من الجناة في حادثة شارع قناة السويس ويدعى "عبده. م.ع.ح" والد الجانى الذى قام بإصابة المجنى عليه " " إيهاب. ا. س.ح" 40 سنة بكسور وجروح بالسلاح الأبيض في أنحاء متفرقة من رأسه ووجهه وجسده، و "عبد الرحمن. إ. ع" بحوزته سلاح ناري بندقية خرطوش، وتحرر المحضر رقم 5913 جنح قسم ثان المنصورة لسنة 2019، وجاري البحث عن المتهمين الآخرين.

وتبين أن سبب الحادثة هو خلاف ومشاجرة سابقة بين المجني عليه والجاني، قام فيها الأول بإصابة الجاني بسلاح أبيض في وجهه، وتم حبس "إيهاب. ا. س. ح" على إثرها، وأخلى سبيله قبل عيد الفطر بيوم واحد بعد التصالح ودفع تعويض مالى، لكن الطرف الثانى أصر على الثأر لنفسه بالأمس فى واقعة شارع قناة السويس.