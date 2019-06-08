القبض على عاطل وبحوزته 70 لفافة هيروين فى الغربية

الغربية - محمد طارق

ألقى ضباط مباحث قسم شرطة ثان طنطا بمحافظة الغربية، القبض على عاطل وبحوزتة كمية من مخدر الهيروين قبل ترويجها على عملائه .

تلقى اللواء طارق حسونة مدير أمن الغربية، إخطارا من اللواء السعيد شكرى مدير المباحث الجنائية بالغربية، يفيد بتمكن الرائد أحمد الحجار رئيس مباحث قسم ثان طنطا، من ضبط "ف ع ح" مقيم بمنطقة السلخانه القديمة ثان طنطا، وبحوزته 70 لفافة هيروين، مبلغ مالى حصيلة البيع هاتف محمول.

تم نقل المتهم لديوان القسم وبمواجهتة اعترف بحيازته للمضبوطات بغرض الاتجار، وتم تحرير محضر بالواقعه وإخطار النيابه للتحقيق .