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الفصائل السورية المسلحة تفتح محور عمليات ضد الجيش فى ريفى حماة وإدلب

السبت، 08 يونيو 2019 06:00 ص
الفصائل السورية المسلحة تفتح محور عمليات ضد الجيش فى ريفى حماة وإدلب الجيش السورى
وكالات

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أفادت مصادر إعلامية مقربة من فصائل المعارضة السورية المسلحة بأن الأخيرة فتحت، اليوم، محور عمليات جديدا ضد القوات الحكومية في ريف حماة الشمالي والغربي ، حسبما نشرت وكالة روسيا اليوم للانباء .
 
وقالت المصادر إن المحور يبدأ من مدينة اللطامنة ومحيطها باتجاه بلدة كفرنبودة وقرية القصابية في ريف إدلب الجنوبي، ويشمل مناطق مزارع قيراطة ومنطقة الكركات في ريف حماة الغربي وهي مشمولة بالاتفاق الروسي التركي لخفض التصعيد في إدلب. ويأتي فتح المحور المذكور بالتزامن مع معارك تخوضها هذه الفصائل على محور منطقتي تل ملح والجبين في ريف حماة الشمالي.
 
وحسب صحيفة "عنب بلدي" فقد سيطرت فصائل المعارضة على عدة مناطق "استراتيجية" في ريف حماة الشمالي وهي: الجبين، تل ملح، مدرسة الضهرة 
 
ويأتي هجوم الفصائل بعد أيام من إحراز الجيش السوري تقدما ملحوظا في ريفي حماة وإدلب، وسيطرت خلاله على قرية القصابية والمزارع المحيطة بها، وتقول الفصائل إنها قطعت الطريق الواصل بين مدينتي محردة والسقيلبية بعد سيطرتها على منطقتي تل ملح وكفرهود.
 
وأكدت "عنب بلدي" أن العملية العسكرية التي أطلقتها الفصائل لم تحقق أهدافها في استعادة بلدة الحويز.

سوريا

المعارضة السورية

ريف حماة

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