الصحة: استمرار الاستعانة بالخبرات الأوروبية لتنفيذ مشروع تصنيع مشتقات الدم

كتب وليد عبد السلام

أكد مصدر بوزارة الصحة والسكان، استمرار الاستعانة بالخبرات الأوروبية فى إتمام تنفيذ مشروع تصنيع مشتقات الدم.

وقال المصدر، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن الوازة تولى اهتماما كبيرا بمنظومة تصنيع مشتقات الدم لتأمين احتياجات البلاد مستقبليًا منها.

وأضاف المصدر، أنه يتم انتقاء أفضل الخبرات والتكنولوجيا لتصنيع مشتقات الدم.