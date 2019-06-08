الرئيسية تقارير مصرية الصحة: استمرار الاستعانة بالخبرات الأوروبية لتنفيذ مشروع تصنيع مشتقات الدم السبت، 08 يونيو 2019 02:00 ص بنك الدم كتب وليد عبد السلام مشاركة اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء أكد مصدر بوزارة الصحة والسكان، استمرار الاستعانة بالخبرات الأوروبية فى إتمام تنفيذ مشروع تصنيع مشتقات الدم. وقال المصدر، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن الوازة تولى اهتماما كبيرا بمنظومة تصنيع مشتقات الدم لتأمين احتياجات البلاد مستقبليًا منها. وأضاف المصدر، أنه يتم انتقاء أفضل الخبرات والتكنولوجيا لتصنيع مشتقات الدم. الصحة مشتقات الدم الخبرات الاوروبية بنك الدم تصنيع مشتقات الدم اخبار الاخبار مشاركة اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء الموضوعات المتعلقة الصحة: التشغيل التجريبى لمبادرة الرئيس لعلاج غير المصريين مسح 3185 أجنبيا الثلاثاء، 16 أبريل 2019 06:02 م القومي للطفولة واليونيسف يطلقا مبادرة "دوّي" في 4 محافظات بصعيدمصر الثلاثاء، 16 أبريل 2019 03:48 م الصحة النفسية تبدأ اجراءات عمل سجل قومى للأمراض النفسية وعلاج الإدمان .. منن عبد المقصود : كشف مبكر عن المشاكل النفسية .. وتؤكد : ندرس التسجيل الالكترونى للمرضى وبروتوكولات العلاج المقررة لشفائهم الثلاثاء، 16 أبريل 2019 11:00 ص لا توجد تعليقات على الخبر اضف تعليق تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة ارسال بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع فيديو وصور.. ولادة نمر أسود نادر فى حديقة حيوان "كولياكان" بالمكسيك الماتادور الإسبانى يكتسح جزر فاروه برباعية فى تصفيات أمم أوروبا 2020 تعليمات اللحظات الأخيرة.. توجيه ملاحظى الثانوية العامة بتوفير الهدوء للطلاب داخل اللجان.. وتحذيرات بعدم إثارة وافتعال أى مشكلات.. ومصادر: ضبط اللجنة مسئولية المعلم.. وتحرير محضر لأى طالب يُحاول الغش تعرف على خطة التأمين الطبى للجان امتحانات الثانوية العامة × 8 معلومات موجز 6..مقتل 8 إرهابيين متورطين بهجوم كمين العريش فى مواجهة مع الشرطة الشعب المصرى العملاق يقبض على الإرهاب القزم فى كاريكاتير اليوم السابع ليفربول يواجه مانشستر سيتى 4 أغسطس فى الدرع الخيرية رسميًا حماقى يتألق بحفل العيد فى السعودية ويهدى ابنته فاطمة "قالو عنك" كل ما تريد معرفته عن الجزاءات التأديبية للموظف العام بحسب مواد القانون 5 قطاعات تستحوذ على 60% من الاستثمارات العامة المُستهدفة.. تعرف عليها أبرز مميزات ستمتلكها هواتف أيفون مع iOS13.. كل شئ يقترب من الواقع صحتك فى وصفة..زيت شجرة الشاى واللافندر للوقاية من قمل الرأس عند أطفالك المزيد من Trending Plus
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