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الشرطة الفرنسية: 2000 متظاهر يشاركون فى تظاهرات السترات الصفراء اليوم

السبت، 08 يونيو 2019 02:42 م
الشرطة الفرنسية: 2000 متظاهر يشاركون فى تظاهرات السترات الصفراء اليوم تظاهرة للسترات الصفراء
كتب: أحمد علوى

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تظاهر أكثر من 2000 شخص من أعضاء حركة السترات الصفراء فى شوارع مدينة مونبلييه، وفقا لما أعلنته الشرطة.

 

وخرج المتظاهرون استجابة للنداء بالتظاهر فى الأسبوع الـ30 من بدء التظاهرات التى ولدت فى نوفمبر من عام 2018 الماضى.

 

وعند الظهر، تجمع مئات الأشخاص فى ميدان دى لا كوميدى، فى وسط مونبلييه، خلف لافتة "المقاومة، نحن على الجانب الأيمن من التاريخ".

 

ويشار إلى أنه على الرغم من دعوة المحافظة لإغلاق المتاجر، إلا أن معظم المتاجر والمطاعم كانت مفتوحة.

 

يذكر أنه منذ بداية الحركة، وتعتبر مونبلييه "معقلًا" لـ "سترات صفراء"، تتدهور فيها المظاهرات وتتسبب فى كثير من الاعتقالات.

 


فرنسا

السترات الصفراء

مونبلييه

الشرطة الفرنسية

اخبار العالم

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