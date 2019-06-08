السيطرة على حريق بحظيرة مواشى فى المنوفية

المنوفية - محمد فتحى

تمكنت قوات الحماية المدنية بمحافظة المنوفية، من السيطرة على حريق هائل بعزبة عامر التابعة لمركز الباجور بمحافظة المنوفية، فى ظل ظروف غامضة، وتم تحرير محضرًا بالواقعة وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.

تلقى اللواء سمير أبو زامل مدير أمن المنوفية، إخطارا من اللواء سيد سلطان مدير المباحث الجنائية، يفيد بنشوب حريق بعزبة عامر التابعة لمركز الباجور بمحافظة المنوفية .

وبالانتقال والفحص تبين نشوب حريق هائل بحظيرة ماشية بعزبة عامر على الفور انتقلت قوات الحماية المدنية وتم السيطرة على الحريق، تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.