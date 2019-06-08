الرئيسية أخبار عاجلة السيسى يلتقى رئيس اريتريا اليوم بقصر الاتحادية السبت، 08 يونيو 2019 01:23 م الرئيس عبد الفتاح السيسى مع نظيره الإريترى أسياس أفورقى - أرشيفية كتب محمد الجالى مشاركة اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء قال السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس عبد الفتاح السيسى سوف يستقبل بعد ظهر اليوم، السبت، بقصر الاتحادية "أسياس أفورقي" رئيس دولة أريتريا. ووصل إلى مطار القاهرة الدولى صباح اليوم السبت ، رئيس دولة اريتريا أسياس أفورقى، في زيارة إلى القاهرة تستغرق يومين. السيسي اريتريا رئيس اريتريا يزور مصر رئاسة الجمهورية اسياس افورقى مشاركة اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء الموضوعات المتعلقة الرئيس الفلسطينى يدين الهجوم الإرهابى فى العريش ويعزى الرئيس السيسى الخميس، 06 يونيو 2019 02:12 ص الأمير الكويتى يعزى الرئيس السيسى فى ضحايا الهجوم الإرهابى جنوب العريش الأربعاء، 05 يونيو 2019 11:04 م محمد زيدان: فخور بمشاركتى فى احتفالية السيسى بأبناء الشهداء الأربعاء، 05 يونيو 2019 10:19 م رئيس اريتريا يصل مطار القاهرة فى زيارة تستغرق يومين السبت، 08 يونيو 2019 11:06 ص لا توجد تعليقات على الخبر اضف تعليق تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة ارسال بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع فيس بوك يعلن عن أول عملة رقمية 18 يونيو الجارى لطلبة الثانوية العامة.. 14 نوعا من الأطعمة تعزز ذاكرتك بدون منبهات دوقة ساسكس ميجان ماركل تظهر رسميا بصحبة زوجها هاري بعد إنجاب ابنها "أرتشى" "كازابلانكا" يكتسح شباك التذاكر فى موسم عيد الفطر بـ24 مليون جنيه خلال 3 أيام عرض.. الفيلم يبتعد بفارق الضعف عن صاحب المركز الثانى.. ويعادل إيرادات "الممر" و"سبع البرمبة" مجتمعين ويحقق رقمين قياسيين شاهد.. أول ظهور رسمى لميجان ماركل برفقة الأمير هارى بعد ولادة طفلها غدا بدء تسجيل بصمة العين واليد لحجاج الجمعيات الأهلية الترجي التونسي يعلن إعادة كأس دوري الأبطال والميداليات لـ"كاف" صور.. تفاصيل اليوم الأول لامتحانات الثانوية العامة بالمحافظات.. فرحة بين الطلاب بمستوى مادة اللغة العربية وسهولة الأسئلة.. ضبط 3 حالات غش بالمحمول فى كفر الشيخ.. وإصابة 13 طالبا وطالبة بحالات إغماء ونزلة معوية التعليم:6 حالات غش باستخدام المحمول فى امتحانى العربى والدين للثانوية العامة رسمياً.. فيفا يقر تعديلات جديدة فى قوانين كرة القدم وراء كل رجل عظيم امرأة.. ماجى كلمة السر فى نجاحات محمد صلاح مع ليفربول.. إشادة عالمية بزوجة هداف البريميرليج.. سوكر ستوريز: تدير مؤسسته الخيرية وتربطه بأصوله الريفية.. وتمسكها بتعاليم الإسلام يخطف الأضواء شعبة الخضروات: تراجع سعر الليمون خلال 3أسابيع بعد تجاوز الكيلو 80جنيها المزيد من Trending Plus
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