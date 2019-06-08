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السجن 5 سنوات لعامل لاتهامه بإحداث عاهة مستديمة لشخص فى سوهاج

السبت، 08 يونيو 2019 03:21 م
السجن 5 سنوات لعامل لاتهامه بإحداث عاهة مستديمة لشخص فى سوهاج محكمة -أرشيفية
سوهاج - عمرو خلف

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قضت محكمة جنايات سوهاج، اليوم السبت، بمعاقبة المتهم "حلمى.خ" 33 سنة عامل بالسجن 5 سنوات لاتهامه بإحداث عاهة مستديمة للمجنى عليه "شحاتة.أ" بعد التعدى عليه بالضرب بماسورة حديدية بدائرة مركز طهطا.

صدر الحكم برئاسة المستشار عثمان محمدين وعضوية المستشارين أسامة صالح عرفة وعبد السلام نبيه عبد السلام بأمانة سر عبد المنصف إبراهيم ومحمد عبد الحميد.

ترجع وقائع القضية إلى عام 2019 بدائرة مركز طهطا، عندما تلقى رئيس المباحث بلاغا بإصابة المجنى عليه فى يديه اليمنى وإحداث عاهة له بعد التعدى عليه بماسورة حديدية، وكشفت التحريات أن المتهم وراء ارتكاب الواقعة بسبب خلافات سابقة بين الطرفين، حيث وقعت مشاجرة بينهما قام على إثرها المتهم بالتعدى على المجنى عليه بالضرب وإحداث عاهة له.

وبعد تقنين الإجراءات تم القبض على المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وتمت إحالته إلى محكمة الجنايات، والتى أصدرت حكمها السابق.


سوهاج

جنايات سوهاج

عاهة

طهطا

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