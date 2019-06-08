الرى تشكر العاملين بها فى كافة المحافظات لجهدهم خلال إجازة العيد

كتبت أسماء نصار

وجهت وزارة الموارد المائية والرى للعاملين فى مصلحة الميكانيكا والكهرباء وهيئة الصرف ومصلحة الرى بقطاعاتها وخاصة حماية النيل وقطاع الرى والحدائق والمتاحف وفرق الطوارئ وغرف السيول من أقصى الجنوب لأقصى الشمال ومن الشرق إلى الغرب لعملهم بجهد خلال اجازة العيد وحالة الطوارىء القصوى التى فرضتها الوزارة لعد حدوث أى أزمات.

وأكدت الوزارة أن العاملين على كافة المستويات من قيادات ومهندسين وفنيين وسائقى معدات وعمال كانوا على قدم وساق لحل أى مشكله طارئة.

و تم تشكيل لجان على مستوى مديرى العموم والمفتشين ومديرى الهندسات ومهندسى المراكز تلتزم بالتواجد المستمر والمرور والمراقبة والتفتيش والوقوف على حالة الترع والمصارف والمتابعة اللحظية لمناسيب المياه بالترع الرئيسية والفرعية و نهايات الترع والمصارف ومحطات الرى والصرف لضمان توفير المياه وكفاءة التوزيع لجميع الاستخدامات خلال فترة الاجازة.

وتم تكليف جميع أجهزة وقطاعات الوزارة بالمحافظات برفع أقصى درجات الاستعداد بجميع الإدارات التابعة لها على مستوى الجمهورية، لمواجهة أى مشاكل من شأنها التأثير على حالة الرى، و تشكيل غرف عمليات على مستوى إدارات الرى والصرف بجميع المحافظات تعمل جميعها من خلال نقاط اتصال مع غرفة عمليات مركزية، لمتابعة حالة الرى والصرف على مدار 24 ساعة، ووضع وحدات رفع طوارىء عند مواقع محطات الرى والصرف على مستوى الجمهورية.

يذكر أن وزارة الرى رفع حالة الطوارئ القصوى خلال اجازة عيد الفطر، و تشكيل غرف عمليات بجميع المحافظات لمتابعة حالة الرى والصرف على مدار 24 ساعة، و تكليف مهندسى الرى بالمراكز المختلفة بالمرور الدورى على الترع ومتابعة مناسيب المياه باستمرار، ليتمكن المزارعون من رى أراضيهم بشكل منتظم وضمان وصول المياه لنهايات الترع، والوقوف على أى مشاكل تطرأ بمياه الرى وحسمها بشكل فورى بالإضافة إلى مياه الشرب.