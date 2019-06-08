سوبر كورة
Ads
السبت، 08 يونيو 2019 11:30 ص
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية تقارير مصرية

الرى تشكر العاملين بها فى كافة المحافظات لجهدهم خلال إجازة العيد

السبت، 08 يونيو 2019 11:00 ص
الرى تشكر العاملين بها فى كافة المحافظات لجهدهم خلال إجازة العيد المهندس محمود السعدى رئيس مصلحة الرى
كتبت أسماء نصار

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

وجهت وزارة الموارد المائية والرى للعاملين فى مصلحة الميكانيكا والكهرباء وهيئة الصرف ومصلحة الرى بقطاعاتها وخاصة حماية النيل وقطاع الرى والحدائق والمتاحف وفرق الطوارئ وغرف السيول من أقصى الجنوب لأقصى الشمال ومن الشرق إلى الغرب لعملهم بجهد خلال اجازة العيد وحالة الطوارىء القصوى التى فرضتها الوزارة لعد حدوث أى أزمات.

وأكدت الوزارة أن العاملين على كافة المستويات من قيادات ومهندسين وفنيين وسائقى معدات وعمال كانوا على قدم وساق لحل أى مشكله طارئة.

و تم تشكيل لجان على مستوى مديرى العموم والمفتشين ومديرى الهندسات ومهندسى المراكز تلتزم بالتواجد المستمر والمرور والمراقبة والتفتيش والوقوف على حالة الترع والمصارف والمتابعة اللحظية لمناسيب المياه بالترع الرئيسية والفرعية و نهايات الترع والمصارف ومحطات الرى والصرف لضمان توفير المياه وكفاءة التوزيع لجميع الاستخدامات خلال فترة الاجازة.

وتم تكليف جميع أجهزة وقطاعات الوزارة بالمحافظات برفع أقصى درجات الاستعداد بجميع الإدارات التابعة لها على مستوى الجمهورية، لمواجهة أى مشاكل من شأنها التأثير على حالة الرى، و تشكيل غرف عمليات على مستوى إدارات الرى والصرف بجميع المحافظات تعمل جميعها من خلال نقاط اتصال مع غرفة عمليات مركزية، لمتابعة حالة الرى والصرف على مدار 24 ساعة، ووضع وحدات رفع طوارىء عند مواقع محطات الرى والصرف على مستوى الجمهورية.

يذكر أن وزارة الرى رفع حالة الطوارئ القصوى خلال اجازة عيد الفطر، و تشكيل غرف عمليات بجميع المحافظات لمتابعة حالة الرى والصرف على مدار 24 ساعة، و تكليف مهندسى الرى بالمراكز المختلفة بالمرور الدورى على الترع ومتابعة مناسيب المياه باستمرار، ليتمكن المزارعون من رى أراضيهم بشكل منتظم وضمان وصول المياه لنهايات الترع، والوقوف على أى مشاكل تطرأ بمياه الرى وحسمها بشكل فورى بالإضافة إلى مياه الشرب.

 

 

 

 

 

 


وزارة الموارد المائية والرى

مصلحة الميكانيكا والكهرباء

هيئة الصرف

مصلحة الرى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
أسعار الذهب ترتفع 3 جنيهات وعيار 21 يسجل 626 جنيها للجرام

أسعار الذهب ترتفع 3 جنيهات وعيار 21 يسجل 626 جنيها للجرام

هازارد حديث صحافة اسبانيا بعد انتقاله إلى ريال مدريد.. صور

هازارد حديث صحافة اسبانيا بعد انتقاله إلى ريال مدريد.. صور

أوروجواي تستعد لكوبا امريكا بثلاثية ضد بنما.. فيديو

أوروجواي تستعد لكوبا امريكا بثلاثية ضد بنما.. فيديو

الداخلية: مقتل 4 إرهابيين متورطين فى الهجوم على كمين جنوب العريش (تحديث)

الداخلية: مقتل 4 إرهابيين متورطين فى الهجوم على كمين جنوب العريش (تحديث)

ثنائية ميسي تقود الارجنتين لسحق نيكاراجوا قبل كوبا امريكا.. فيديو

ثنائية ميسي تقود الارجنتين لسحق نيكاراجوا قبل كوبا امريكا.. فيديو

لجان امتحانات الثانوية العامة تعلق منشورا بعقوبة الغش على مدخل المدارس

لجان امتحانات الثانوية العامة تعلق منشورا بعقوبة الغش على مدخل المدارس

الأرصاد: طقس اليوم مائل للحرارة نهارا لطيف ليلا.. والعظمى بالقاهرة 33 درجة

الأرصاد: طقس اليوم مائل للحرارة نهارا لطيف ليلا.. والعظمى بالقاهرة 33 درجة

خلى مطبخك أفرنجى.. طريقة عمل الدجاج بالطريقة الإيطالية

خلى مطبخك أفرنجى.. طريقة عمل الدجاج بالطريقة الإيطالية

أشهر 7 ثنائيات فى هوليود يصل الفارق السنى بينهما من 10 سنوات لـ ربع قرن

أشهر 7 ثنائيات فى هوليود يصل الفارق السنى بينهما من 10 سنوات لـ ربع قرن

مجموعة مصر.. زيمبابوي تواجه نيجيريا وديًا تحت أنظار الفراعنة

مجموعة مصر.. زيمبابوي تواجه نيجيريا وديًا تحت أنظار الفراعنة

مديريات التعليم تتسلم صناديق أسئلة الثانوية من المطبعة ومراكز التوزيع

مديريات التعليم تتسلم صناديق أسئلة الثانوية من المطبعة ومراكز التوزيع

8 معلومات عن قانون تنظيم عمل دار الإفتاء المصرية.. تعرف عليها

8 معلومات عن قانون تنظيم عمل دار الإفتاء المصرية.. تعرف عليها

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة