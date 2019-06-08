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الرقابة المالية تتلقى 41 تظلمًا خلال 2018.. و15 ملف نظرتها لجان فض المنازعات

السبت، 08 يونيو 2019 01:00 ص
الرقابة المالية تتلقى 41 تظلمًا خلال 2018.. و15 ملف نظرتها لجان فض المنازعات المستشار رضا عبد المعطى نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية
كتب هانى الحوتى

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قال المستشار رضا عبد المعطى، نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن الهيئة تلقت 41 تظلماً خلال عام 2018، موزعاً بين 39 تظلماً فى مجال سوق رأس المال مقابل 30 تظلماً خلال عام 2017، وتظلم وحيد فى مجال التأمين وآخر فى التمويل العقارى.
 
وأضاف عبد المعطى لـ"اليوم السابع" أن لجنة فض المنازعات عقدت 3 اجتماعات فى مجال التأمين وأنشطة التمويل نظرت 15 ملفاً مقسماً على 11 ملف بفرع الممتلكات، و3 ملفات بفرع الحياة، وملف وحيد بفرع الوسطاء.
 
وينظم قرار وزير الاستثمار رقم 23 لسنة 2015 تشكيل لجان لنظر التظلمات وفض المنازعات، وذلك بالنظر فى التظلمات التى يقدمها وسطاء التأمين من القرارات الإدارية الصادرة، تطبيقاً لأحكام قانون الإشراف والرقابة على التأمين 10 لسنة 1981 وتعديلاته والخاص بنشاط الوساطة فى التأمين، وكذلك النظر فى فض المنازعات التى تنشأ بين شركات التأمين ووسطاء التأمين أو بين وسطاء التأمين وبعضهم البعض المتعلقة بنشاط الوساطة فى التأمين.

أخبار الاقتصاد

الرقابة المالية

تظلمات

لجان فض المنازعات

التامين

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