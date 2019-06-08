الدفاع التركية تلعن تحييد 43 مقاتلا كرديا فى شمال العراق

رويترز

أعلنت وزارة الدفاع التركية، اليوم السبت، "تحييد" 43 من أفراد حزب العمال الكردستانى المحظور فى إطار عملية أطلقتها أنقرة فى شمال العراق قبل 13 يوما.

وشن الجيش التركى العملية التى أطلق عليها "عملية المخلب" فى منطقة هاكورك، فى شمال العراق، يوم 27 مايو، باستخدام ضربات مدفعية وجوية أعقبها عمليات نفذتها فرق قوات خاصة.

ويتمركز حزب العمال الكردستانى فى شمال العراق خاصة فى منطقة قنديل الواقعة جنوبى هاكورك، فيما قالت أنقرة إن العملية تهدف لتدمير ملاجئ وكهوف يستخدمها الحزب و"تحييد" أفراده، ويستخدم لفظ تحييد للإشارة إلى حالات القتل أو الإصابة أو الأسر.

وقالت الوزارة، فى بيان، اليوم السبت، "تم تحييد 43 إرهابيا خلال عملية المخلب التى تواصلت بنجاح على مدى 13 يوما فى منطقة هاكورك فى شمال العراق"، وأضافت أنه تم تدمير 53 من الألغام الأرضية والعبوات الناسفة وتخريب 74 كهفا وملجأ كان أفراد الحزب يستخدمونها إلى جانب ضبط أسلحة وذخيرة تابعة للمقاتلين.

وقال وزير الدفاع خلوصى أكار، إن العملية ستستمر فى المنطقة لحين "تحييد آخر إرهابى"، فيما وقال حزب الشعوب الديمقراطى المؤيد للأكراد، ثالث أكبر حزب فى البرلمان التركى إن مثل هذه العمليات أثارت أزمات، مضيفا أن عشرات العمليات المماثلة فى الماضى لم تسفر عن التوصل لحل.