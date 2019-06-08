سوبر كورة
Ads
السبت، 08 يونيو 2019 12:55 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية أخبار عالمية

الخارجية الإيرانية: عقوبات واشنطن الجديدة تظهر عدم جدية عرض المحادثات الأمريكى

السبت، 08 يونيو 2019 11:36 ص
الخارجية الإيرانية: عقوبات واشنطن الجديدة تظهر عدم جدية عرض المحادثات الأمريكى وزير الخارجية الإيرانى محمد جواد ظريف - أرشيفية
رويترز

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية عباس موسوى، اليوم السبت، إن فرض الولايات المتحدة عقوبات إضافية على إيران يظهر أن العرض الذى قدمته واشنطن لإجراء محادثات غير حقيقى.

وفرضت الولايات المتحدة عقوبات على أكبر شركة إيرانية قابضة للبتروكيماويات، أمس الجمعة، لدعمها غير المباشر للحرس الثورى الإيرانى فى خطوة قالت إنها تهدف لتجفيف إيرادات الحرس، لكن محللين وصفوها بأنها رمزية إلى حد كبير.

كان الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، قال فى الشهر الجارى إنه يرغب فى إجراء محادثات مع إيران، فيما قال موسوى، فى بيان، "كان من الضرورى الانتظار لأسبوع واحد فحسب حتى يتبين أن زعم الرئيس الأمريكى بشأن المحادثات مع إيران مجرد كلام أجوف، وسياسة الحد الأقصى من الضغط الأمريكية هى سياسة مهزومة".

وتصاعدت التوترات بين إيران والولايات المتحدة فى الأسابيع القليلة الماضية بعدما أرسلت واشنطن المزيد من القوات إلى الشرق الأوسط ومنها حاملة طائرات وقاذفات بي-52 وصواريخ باتريوت فى استعراض للقوة ضد ما وصفه مسؤولون أمريكيون بأنه تهديدات إيرانية للقوات والمصالح الأمريكية فى المنطقة.

 


الخارجية الايرانية

الخارجية الامريكية

الحرس الثورى الايرانى

عقوبات ضد ايران

العقوبات الامريكية

دونالد ترامب

الملف النووى الايرانى

وزارة الخزانة الامريكية

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

صحيفة سعودية: تحالف قطر مع إيران يسقط الدوحة فى هاوية العزلة

السبت، 08 يونيو 2019 10:26 ص

مندوب السعودية بالأمم المتحدة: إيران خلف الهجمات على ناقلات النفط الأربع بالفجيرة

الجمعة، 07 يونيو 2019 10:11 م

بولتون: إنفاق إيران على دعم الإرهاب يزيد من سوء اقتصادها

الجمعة، 07 يونيو 2019 09:14 م

قائد القوات الأمريكية فى الشرق الأوسط: تهديد إيران لا يزال حقيقيا

الجمعة، 07 يونيو 2019 04:24 م

إيران ترفض دعوة فرنسا لإجراء محادثات أشمل من الاتفاق النووى

الجمعة، 07 يونيو 2019 01:11 م

قائد القوات المركزية: إيران تراجعت فى الخليج بسبب الردع الأمريكى

الجمعة، 07 يونيو 2019 10:35 ص

بندقية خامنئى Vs ترامب.. يد تشهر سلاح وأخرى تلجأ للوسيط اليابانى.. مرشد إيران يحشد الجماهير بسلاح روسى ويعيد الخطاب التعبوى ضد أمريكا.. والركود الاقتصادى يجبر طهران للتعويل على بكين لخفض التوتر مع واشنطن

الخميس، 06 يونيو 2019 06:00 م

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
تعرف على مواعيد مباريات الأهلى والزمالك فى الدورى بعد أمم افريقيا

تعرف على مواعيد مباريات الأهلى والزمالك فى الدورى بعد أمم افريقيا

الأهلي يكشف تطورات أزمة جدول الدورى فى خطاب رسمى للجبلاية

الأهلي يكشف تطورات أزمة جدول الدورى فى خطاب رسمى للجبلاية

ميلانيا ترامب تتألق فى ثوب أزرق داكن بعد انتهاء رحلتها الأوروبية

ميلانيا ترامب تتألق فى ثوب أزرق داكن بعد انتهاء رحلتها الأوروبية

تقرير عالمى: ماجي كلمة السر فى نجاحات محمد صلاح مع ليفربول

تقرير عالمى: ماجي كلمة السر فى نجاحات محمد صلاح مع ليفربول

قناة السويس تُحَّول للخزانة العامة 72.2 مليار جنيه العام المالى 2018/2019

قناة السويس تُحَّول للخزانة العامة 72.2 مليار جنيه العام المالى 2018/2019

أسعار الذهب ترتفع 3 جنيهات وعيار 21 يسجل 626 جنيها للجرام

أسعار الذهب ترتفع 3 جنيهات وعيار 21 يسجل 626 جنيها للجرام

ضبط الطالب المسئول عن تصوير أجزاء من امتحان العربى بالثانوية فى دمياط

ضبط الطالب المسئول عن تصوير أجزاء من امتحان العربى بالثانوية فى دمياط

فيديو معلوماتى.. كيف تحمى نفسك من الإجهاد الحرارى عند ارتفاع الحرارة

فيديو معلوماتى.. كيف تحمى نفسك من الإجهاد الحرارى عند ارتفاع الحرارة

هازارد حديث صحافة اسبانيا بعد انتقاله إلى ريال مدريد.. صور

هازارد حديث صحافة اسبانيا بعد انتقاله إلى ريال مدريد.. صور

أوروجواي تستعد لكوبا امريكا بثلاثية ضد بنما.. فيديو

أوروجواي تستعد لكوبا امريكا بثلاثية ضد بنما.. فيديو

الداخلية: مقتل 4 إرهابيين متورطين فى الهجوم على كمين جنوب العريش (تحديث)

الداخلية: مقتل 4 إرهابيين متورطين فى الهجوم على كمين جنوب العريش (تحديث)

ثنائية ميسي تقود الارجنتين لسحق نيكاراجوا قبل كوبا امريكا.. فيديو

ثنائية ميسي تقود الارجنتين لسحق نيكاراجوا قبل كوبا امريكا.. فيديو

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة