الخارجية الإيرانية: عقوبات واشنطن الجديدة تظهر عدم جدية عرض المحادثات الأمريكى

رويترز

قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية عباس موسوى، اليوم السبت، إن فرض الولايات المتحدة عقوبات إضافية على إيران يظهر أن العرض الذى قدمته واشنطن لإجراء محادثات غير حقيقى.

وفرضت الولايات المتحدة عقوبات على أكبر شركة إيرانية قابضة للبتروكيماويات، أمس الجمعة، لدعمها غير المباشر للحرس الثورى الإيرانى فى خطوة قالت إنها تهدف لتجفيف إيرادات الحرس، لكن محللين وصفوها بأنها رمزية إلى حد كبير.

كان الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، قال فى الشهر الجارى إنه يرغب فى إجراء محادثات مع إيران، فيما قال موسوى، فى بيان، "كان من الضرورى الانتظار لأسبوع واحد فحسب حتى يتبين أن زعم الرئيس الأمريكى بشأن المحادثات مع إيران مجرد كلام أجوف، وسياسة الحد الأقصى من الضغط الأمريكية هى سياسة مهزومة".

وتصاعدت التوترات بين إيران والولايات المتحدة فى الأسابيع القليلة الماضية بعدما أرسلت واشنطن المزيد من القوات إلى الشرق الأوسط ومنها حاملة طائرات وقاذفات بي-52 وصواريخ باتريوت فى استعراض للقوة ضد ما وصفه مسؤولون أمريكيون بأنه تهديدات إيرانية للقوات والمصالح الأمريكية فى المنطقة.