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الحماية المدنية تسيطر على حريق نشب بمساحة من المخلفات الزراعية بدمنهور

السبت، 08 يونيو 2019 05:16 م
الحماية المدنية تسيطر على حريق نشب بمساحة من المخلفات الزراعية بدمنهور سيارة مطافئ - أرشيفية
البحيرة - ناصر جودة

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تمكنت قوات الحماية المدنية بالبحيرة من السيطرة على حريق شب فى مساحة من المخلفات الزراعية بمركز دمنهور دون حدوث إصابات.

وكان اللواء مجدى القمرى مدير أمن البحيرة، قد تلقى إخطارا بالواقعة من اللواء محمد هندى مدير المباحث الجنائية.

وبالفحص تبين ورود بلاغ لمركز شرطة دمنهور باشتعال النيران فى مساحة من الهيش والبوص والمخلفات الزراعية بطريق القاهرة - الإسكندرية الزراعى بالقرب من مدخل مدينة دمنهور.

على الفور انتقلت قوات الحماية المدنية بالبحيرة بقيادة العميد أحمد عشماوى والعقيد محمد بلبع إلى مكان الحريق، وتم السيطرة عليه ومنع امتداد إلى أماكن أخرى.

وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة تمهيدا لإحالته للنيابة العامة لمباشرة التحقيق.


اخبار البحيرة

حوادث البحيرة

حريق مخلفات زراعية

دمنهور

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