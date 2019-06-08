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الجيش الروسى يقدم مساعدات إنسانية لسكان حى الحلوانية فى سوريا

السبت، 08 يونيو 2019 09:00 ص
الجيش الروسى يقدم مساعدات إنسانية لسكان حى الحلوانية فى سوريا مساعدات إنسانية روسية - أرشيفية
أ ش أ

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أفاد المتحدث باسم مركز المصالحة الروسى فى سوريا مكسيم شتانكو، اليوم السبت، بأن سكان حى الحلوانية، الذى تضرر خلال المعارك فى مدينة حلب، قد حصلوا على مساعدات إنسانية من الجيش الروسي، وقد احتوت مئات المجموعات على المواد الضرورية الأساسية.

ونقلت وكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية عن "شتانكو"، قوله للصحفيين، "عملية إنسانية مهمة جدا بسبب حقيقة، أن الحى فقير للغاية بعد الأعمال القتالية، تحتوى المجموعة الغذائية، على الأرز والدقيق والسكر والمعلبات والشاى والخبز، كل ما هو ضرورى".

وأفاد رئيس الحى رسول صلخد، "لقد انتهت الأعمال القتالية لحسن الحظ، لكن الإرهابيين دمروا الكثير، نجحنا فى إصلاح المنازل والبنية التحتية بسرعة، مع كل شهر يمر، يتواجد المزيد والمزيد من الناس فى شوارع الحي، نحن ننتظر الجميع، الذين اضطروا إلى الفرار من الحرب".

وقد جرى تحرير مدينة حلب فى عام 2016، حيث إن نزاعا مسلحا ما زال مستمرا فى سوريا منذ عام 2011، وتم فى أواخر عام 2017 إعلان الانتصار على تنظيم "داعش" الإرهابى فى سوريا والعراق (وهو التنظيم المحظور فى روسيا).

وما زالت عمليات تطهير الأراضى السورية من بقايا المسلحين المتشددين مستمرة وفى الوقت الحاضر تحظى التسوية السياسية وإعادة إعمار سوريا وعودة اللاجئين والنازحين بالأولوية الأساسية.

 


مركز المصالحة الروسى

الحرب السورية

تنظيم داعش

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اللاجئين السوريين

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