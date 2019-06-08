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الجفاف وعدوى المسالك البولية تؤدى للإصابة بالمغص الكلوى.. تعرف على الأعراض

السبت، 08 يونيو 2019 12:00 ص
الجفاف وعدوى المسالك البولية تؤدى للإصابة بالمغص الكلوى.. تعرف على الأعراض أزمة المسالك البولية ـ أرشيفية
كتبت هند عادل

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الكلى من أهم الأعضاء بجسم الإنسان فهى تصفية من النفايات، وتصنع الكليتان هرمونًا يتحكم في ضغط الدم وتسكن على جانبي العمود الفقري أسفل القفص الصدري وتقع الكلية اليسرى أعلى قليلاً من اليمين.

يمكن أن يحدث ألم الكلى لأسباب عديدة، ومعظم مشاكل الكلى تتلاشى مع القليل من العلاج أو بدون علاج ولكن من المهم مراقبة الأعراض الأخرى

قد لا يكون لآلام الكلى اليسرى علاقة بالكلى ولكن يرتبط بالألم من الأعضاء والأنسجة القريبة مثل
 

ألم عضلي

إصابة العضلات أو العمود الفقري

ألم العصب

آلام المفاصل أو التهاب المفاصل

إصابة الضلع

مشاكل البنكرياس أو المرارة

مشاكل في الجهاز الهضمي (المعدة والأمعاء)

أسباب شائعة تؤدى إلى الشعور بالألم فى الكلية اليسرى
 

الجفاف

عدم شرب كمية كافية من الماء يمكن أن يسبب الألم في أحد الكلى أو كليهما ويحدث فقدان الماء من خلال التعرق أو القيء أو الإسهال أو الكثير من البول وحالات مثل مرض السكري يمكن أن يؤدي أيضًا إلى الجفاف.

يؤدي الجفاف الحاد أو المزمن إلى تراكم النفايات في الكلية تظهر أعراض مثل:
 

ألم أو إزعاج في الجانب أو الظهر

التعب

الرغبة الشديدة في الغذاء

صعوبة في التركيز

الحصول على الكثير من الماء للبقاء رطب بالإضافة إلى شرب المزيد من السوائل، يمكنك تناول الأطعمة الغنية بالمياه مثل الفواكه والخضراوات الطازجة.

عدوى

الالتهابات هي سبب شائع لآلام الكلىو يحدث التهاب المسالك البولية (UTI) في المثانة أو مجرى البول يمكن أن تحدث العدوى عندما تدخل البكتيريا غير الصحية إلى الجسم.

يمكن أن ينتشر التهاب المسالك البولية إلى الكليتين أو كليهما وتسمى عدوى الكلى أيضًا بالتهاب الحوض والكلية خاصة النساء الحوامل لأنهن معرضات لخطر أكبر هذا لأن النساء لديهن مجرى البول أقصر.

إذا كان ألم الكلى الأيسر بسبب عدوى فقد تكون لديك أعراض مثل:
 

آلام الظهر أو الجانب

آلام في المعدة أو الفخذ

حمى أو قشعريرة

الغثيان أو القيء

كثرة التبول

ألم أو حرقان عند التبول

تغير لون وشكل البول

دم أو صديد في البول

 


الكلى

مشاكل الكلى

المغص الكلوى

اسباب المغص الكلوى

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