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التعليم:6 حالات غش باستخدام المحمول فى امتحانى العربى والدين للثانوية العامة

السبت، 08 يونيو 2019 01:59 م
التعليم:6 حالات غش باستخدام المحمول فى امتحانى العربى والدين للثانوية العامة امتحانات الثانوية العامة 2019
كتب محمود طه حسين

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انطلقت صباح اليوم امتحانات الدور الأول من شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة للعام الدراسى الحالى 2018/2019، حيث أدى 615348 طالب - طالبة الامتحان فى مادة اللغة العربية (الفترة الأولى) داخل 1817 لجنة امتحانية على مستوى الجمهورية.
 
وأدى الطلاب خلال الفترة الثانية الامتحان فى مادة التربية الدينية الإسلامية بإجمالى 563691 طالب/طالبة، وفى مادة التربية الدينية المسيحية بإجمالى 37065 طالب/طالبة.
 
وقال خالد عبدالحكم، مدير عام الإدارة العامة للامتحانات ونائب رئيس عام الامتحان، إن جميع مراحل العمل بامتحانات الثانوية العامة مؤمنة بالكامل بدءًا من طباعة الأسئلة، ومرورًا بنقلها إلى مراكز توزيع كراسات الامتحان ثم لجان سير الامتحان، ولجان النظام والمراقبة.
 
وأضاف عبدالحكم، أن أجواء الامتحان خلال اليوم الأول سارت بشكل جيد ومنضبط ودون حدوث أية مشكلات من شأنها تعكير صفو العملية الامتحانية، حيث قامت غرفة العمليات المركزية قبل بدء الامتحان بالاطمئنان على وصول أوراق الأسئلة إلى جميع اللجان الامتحانية بالمحافظات.
 
وقد تلقت غرفة العمليات عدة ملاحظات، حيث رصد فريق مكافحة الغش الإلكترونى عدة حالات غش باستخدام أجهزة الهواتف المحمولة، في إدارة المنتزه التعليمية بمحافظة الإسكندرية، وإدارة ساقلته التعليمية وإدارة البلينا بمحافظة سوهاج، وإدارة دمياط الجديدة التعليمية بمحافظة دمياط، إدارة العمرانية التعليمية بمحافظة الجيزة، وإدارة الخليفة والمقطم بمحافظة القاهرة، وإدارة أبو تيج التعليمية بمحافظة أسيوط، وتم تحديد الطلاب المسؤولين عن ذلك واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال تلك الحالات.
 
ورصدت غرفة العمليات بمحافظة كفر الشيخ قيام بعض الطلاب بمدرسة الشهيد مقدم محمد لطفي العشري الثانوية العسكرية للبنين بإحداث شغب أثناء انعقاد امتحان اللغة العربية داخل اللجنة ومحاولة الغش باستخدام الهاتف المحمول، وتم استدعاء الشرطة وضبط الطلاب (ط.ر.ع) و(ع.م.ع) و(غ.م.أ.م) وعمل محضر إثبات حالة بالواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
 
جدير بالذكر أن يوم الإثنين الموافق 10/6/2019 سوف يقوم طلاب الثانوية العامة بشعبتيها الأدبية، والعلمية بأداء الامتحان فى مادتى الاقتصاد والإحصاء بإجمالى  (595344) طالب/ طالبة، بينما يؤدى طلاب الثانوية العامة (المكفوفين) يوم الأحد الموافق 9/6/2019 الامتحان فى مادة (اللغة العربية – الورقة الثانية).
 

 

 


الثانوية العامة

امتحانات الثانوية العامة 2019

امتحان اللغة العربية للثانوية العامة

تسريب امتحان التربية الدينية للثانوية العامة

طلاب الثانوية

اليوم السابع بلس

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