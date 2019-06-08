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التأمين الصحى: 32 بلاغا لحالات مرضية بأول أيام امتحانات الثانوية العامة

السبت، 08 يونيو 2019 08:15 م
التأمين الصحى: 32 بلاغا لحالات مرضية بأول أيام امتحانات الثانوية العامة طلاب الثانوية العامة
كتب وليد عبد السلام

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استقبلت الغرفة المركزية المنعقدة بمقر هيئة التأمين الصحى لمتابعة التأمين الطبى لامتحانات الثانوية العامة لـ32 بلاغاً لحالات مرضية، خلال أول أيام أداء امتحانات الثانوية العامة بجميع محافظات الجمهورية.

ويشار إلى أن أغلب الحالات كانت تعانى من إغماء وهبوط عام وصدمة عصبية، فيما تراوحت باقى الحالات بين ارتفاع بضغط الدم ومغص كلوى وكسور وتشنجات وهبوط فى نسبة السكر بالدم.

وتم إسعاف 6 حالات فى مقر اللجان عن طريق فرق الانتشار السريع من أطباء الرعاية الحرجة والعاجلة، كما تم نقل 23 حالة إلى المستشفيات وتلقوا العلاج وخرجوا بعد تحسن حالتهم الصحية، فيما لاتزال حالتان بالمستشفيات تخضعان للعلاج وحالتهما مستقرة ومن المنتظر خروجهما خلال الساعات القليلة القادمة.

جدير بالذكر أنه تم وضع خطة طوارئ شاملة لتأمين فترة امتحانات الثانوية العامة، تتضمن الدفع بــ1200 سيارة إسعاف مجهزة على مستوى الجمهورية يبدأ عملها اليوم لتأمين لجان الامتحانات داخل المحافظات وحتى انتهاء فترة الامتحانات، تتضمن الدفع بـ11 سيارة إسعاف لتأمين لجان النظام والمراقبة على مدار اليوم و19 سيارة إسعاف لتأمين لجان تقدير الدرجات، و4 عربات إسعاف لتأمين لجان الإدارة، لافتاً إلى التنسيق مع مستشفيات الإخلاء وتحديد أماكن تمركزات سيارات الإسعاف، فضلاً عن توفير مشرف طبى داخل اللجان وتجهيز الإسعافات الأولية تحسباً لأى طارئ، بالإضافة إلى تواجد الزائرات الصحيات، إضافةً إلى المرور على اللجان للتأكد من توافر الخدمات الطبية، مع توافر كافة التجهيزات بالعيادات المدرسية من أجهزة طوارئ وأجهزة ضغط وسماعات وأجهزة قياس السكر، والأدوية، والمستلزمات الطبية.


التأمين الصحى

الاسعاف

الثانوية العامة

الامتحانات

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