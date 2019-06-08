"البحوث الزراعية": تنفيذ 10 إجراءات لمواجهة التغيرات المناخية على المحاصيل

ينشر "اليوم السابع" عددًا من الإجراءات التنفيذية التى اتخذها مركز البحوث الزراعية، لمواجهة التغيرات المناخية للحد من تأثيرها على إنتاج المحاصيل الزراعية:



- استنباط أصناف جديدة للمحاصيل الزراعية وقليلة استهلاك المياه.

- حظر زراعة المحاصيل الشرهة للمياه.

- مواصلة تنفيذ مشروع تطوير الرى الحقلى بأراضى بالوادى والدلتا.

- حملات توعية وإرشادية للمزارعين للتعرف بمخاطر التغيرات المناخية.

- توفير تقاوى للمحاصيل مبكرة النضج.

- تكثيف النشرات الإرشادية للمزارعين من خلال الإرصاد الجوية ومركز المناخ.

- تكثيف الدراسات الخاصة بتأثير التغيرات المناخية المستقبلية وكيفية مواجهة الآثار السلبية الناجمة عنها.

- عمل نشرة مناخية زراعية توضح تأثير كل يوم على إنتاجية المحاصيل الرئيسية.

- عمل نشرة بميعاد لزراعة كل محصول.

- توصيات إرشادية توضح تأثير العوامل الجوية على انتشار بعض الأمراض والحشرات.