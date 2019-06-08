"البحوث الزراعية": تنفيذ 10 إجراءات لمواجهة التغيرات المناخية على المحاصيل

ينشر "اليوم السابع" عددًا من الإجراءات التنفيذية التى اتخذها مركز البحوث الزراعية، لمواجهة التغيرات المناخية للحد من تأثيرها على إنتاج المحاصيل الزراعية:
- استنباط أصناف جديدة للمحاصيل الزراعية وقليلة استهلاك المياه.
- حظر زراعة المحاصيل الشرهة للمياه.
- مواصلة تنفيذ مشروع تطوير الرى الحقلى بأراضى بالوادى والدلتا.
- حملات توعية وإرشادية للمزارعين للتعرف بمخاطر التغيرات المناخية.
- توفير تقاوى للمحاصيل مبكرة النضج.
- تكثيف النشرات الإرشادية للمزارعين من خلال الإرصاد الجوية ومركز المناخ.
- تكثيف الدراسات الخاصة بتأثير التغيرات المناخية المستقبلية وكيفية مواجهة الآثار السلبية الناجمة عنها.
- عمل نشرة مناخية زراعية توضح تأثير كل يوم على إنتاجية المحاصيل الرئيسية.
- عمل نشرة بميعاد لزراعة كل محصول.
- توصيات إرشادية توضح تأثير العوامل الجوية على انتشار بعض الأمراض والحشرات.
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