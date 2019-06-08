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الاستثمار: التصديق على 15 ألف محضر جمعية عادية خلال 10 شهور

السبت، 08 يونيو 2019 05:00 ص
الاستثمار: التصديق على 15 ألف محضر جمعية عادية خلال 10 شهور محسن عادل الرئيس التنفيذى لهيئة الاستثمار
كتب هانى الحوتى

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تقدم الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة برئاسة محسن عادل، العديد من الخدمات القانونية للشركات، كما تقدم العديد من الخدمات الفنية والإعفاءات الضريبية.
 
وقال محسن عادل الرئيس التنفيذى لهيئة الاستثمار، إن الهيئة قامت بالتصديق على 15952 محضر جمعية عادية، و22136 اجتماع مجلس إدارة، 386 قوائم المساهمين أو الشركاء، 53 محضر جمعية الشركاء، 1738 قرار إدارى، 13301 جمعية غير عادية، و14202 مراجعة عقود، و3946 قرار تعديل اندماج وتوصيات، و16468 قرار نشر وإعادة نشر التأسيس، و16726 نشر وإعادة التعديل، و561 نشر وإعادة نشر قرارات مناطق حرة.
 
أما بالنسبة للخدمات الفنية والإعفاءات الضريبية، تم اعتماد 15226 فاتورة، وإصدار 1755 شهادة استيراد وتصدير، و7641 توصية لمصلحة الجمارك لتطبيق الفئة الجمركية الموحدة 2%، و4603 توصية لدى جهات خارجية واعتماد المستندات المقدمة لوزارة الخارجية بغرض التوثيق للمعاملات الخارجية، و184 إعفاء لعقود من ضريبة الدمعة ورسوم التوثيق والشهر العقارى.
 
وأصدرت هيئة الاستثمار 13679 توصية لخدمات حكومية، موزعة بين 7239 توصية تراخيص العمل، و1849 توصية بالسيرة فى إجراءات ترخيص العمل، و1713 توصية إقامة، و996 توصية تابعين، و936 توصيات استقدام عمالة أجنبية وإقامة مؤقتة لعامل أجنبى، و343 توصية مكاتب التمثيل، و180 توصيات فروع الشركات الأجنبية، و58 تأشيرات دخول/توصية أمن موانئ/نظام الإفراج المؤقت للسيارات، و365 شهادة تحركات.
 

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