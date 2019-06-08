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الاحتلال الإسرائيلى يعتقل حارس المسجد الأقصى وفتاة من مدينة جنين

السبت، 08 يونيو 2019 02:46 م
الاحتلال الإسرائيلى يعتقل حارس المسجد الأقصى وفتاة من مدينة جنين قوات الاحتلال الإسرائيلى - أرشيفية
أ ش أ

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اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلى، اليوم السبت، حارس المسجد الأقصى المبارك مهند إدريس، بعد أن اعتدت عليه بصورة وحشية، كما اعتقلت فتاة من مدينة جنين على حاجز (قلنديا) العسكرى شمال مدينة القدس المحتلة، بزعم حيازتها سكينا لتنفيذ عملية طعن.

وقالت مصادر فلسطينية، إن الاعتداء على إدريس واعتقاله جاء بسبب تصديه لعناصر الاحتلال التى اقتحمت مصلى باب الرحمة فى الجهة الشرقية من الأقصى المبارك بأحذيتها ورفضها خلع الحذاء.

من ناحية أخرى، اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلى، فجر اليوم، 5 فلسطينيين، بينهم فتاة، من منازلهم بحى جبل المكبر جنوب شرق القدس المحتلة، وأفاد مركز معلومات وادى حلوة، بأن قوات الاحتلال اقتحمت شارع المدارس فى جبل المكبر، وأطلقت الرصاص المعدنى المغلف بالمطاط والقنابل الصوتية، ما أدى إلى حدوث مواجهات مع المواطنين، وتم اعتقال فتاة وأربعة شبان، فيما اعتقلت قوات الاحتلال شابا من منطقة (خلايل اللوز) جنوب شرق بيت لحم، بعد دهم منزل والده وتفتيشه.

وكان عدد من المواطنين الفلسطينيين أصيب بحالات اختناق جراء إطلاق قوات الاحتلال قنابل الغاز المسيل للدموع صوب المواطنين فى بلدة بيت أمر شمال الخليل، وأفاد الناشط الإعلامى فى بيت أمر محمد عوض، بأن عددا من المواطنين أصيب بالاختناق خلال اقتحام قوات الاحتلال منطقة صافا شمال بيت آمر، واندلاع مواجهات مع المواطنين تركزت بالقرب من محطة بيت آمر لتعبئة الغاز.

 


حارس المسجد الاقصى

قوات الاحتلال الاسرائيلى

الشرطة الاسرائيلية

المسجد الاقصى

القدس المحتلة

الاراضى الفلسطينية

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