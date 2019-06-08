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"الاتصالات" تتصدر ترتيب القطاعات المتداولة بالبورصة خلال الأسبوع الماضى

السبت، 08 يونيو 2019 06:16 م
"الاتصالات" تتصدر ترتيب القطاعات المتداولة بالبورصة خلال الأسبوع الماضى البورصة المصرية
كتب هانى الحوتى

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تصدر قطاع الاتصالات، ترتيب القطاعات المتداولة بالبورصة المصرية، من حيث قيمة التداول خلال جلسات الأسبوع الماضى شامل الصفقات، وبلغ 39.3 مليون ورقة بقيمة 92.8 مليون جنيه، وجاء قطاع البنوك ثانى القطاعات نشاطًا، بحجم تداول بلغ 1.5 مليون ورقة، بقيمة 86 مليون جنيه. 
  
فيما احتل قطاع العقارات الترتيب الثالث، بحجم تداول بلغ 20.5 مليون ورقة بقيمة 71.6 مليون جنيه، تلاه قطاع الرعاية الصحية والأدوية بحجم تداول 5.2 مليون ورقة بقيمة 53 مليون جنيه، ثم قطاع الخدمات المالية بحجم تداول بلغ 8.7 مليون ورقة بقيمة 41.4 مليون جنيه.
 
وفى المركز السادس حل قطاع الموارد الأساسية بحجم تداول بلغ 5.2 مليون ورقة منفذة بقيمة 32.96 مليون جنيه، ثم قطاع الأغذية والمشروبات بحجم تداول بلغ 2.6 مليون ورقة منفذة بقيمة 25 مليون جنيه، ثم قطاع المنتجات المنزلية والشخصية بحجم تداول بلغ 5.8 مليون ورقة منفذة بقيمة 19 مليون جنيه، ثم قطاع السياحة والترفيه بحجم تداول 3.5 مليون ورقة منفذة بقيمة 15.6 مليون جنيه، ثم قطاع الكيماويات بحجم تداول بلغ 1.7 مليون ورقة منفذة بقيمة 14.99 مليون جنيه.
 
وحل قطاعا المرافق والتكنولوجيا فى المركزين الأخيرين على التوالى، حيث بلغ حجم تداول الأول 978 ورقة منفذة بقيمة 67 ألف جنيه، الثانى بحجم تداول 10.5 ألف ورقة بقيمة  47 ألف جنيه.
 
يذكر أن جلسات البورصة خلال الأسبوع الماضى، لم تعقد سوى جلستين فقط يومى الأحد والاثنين، وباقى الأيام أجازة بمناسبة عيد الفطر المبارك.
 

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