الإندبندنت: الحرب التجارية بدأت تؤثر سلبا على الاقتصاد الأمريكى

كتبت رباب فتحى

قالت صحيفة "الإندبندنت" البريطانية إن الحرب التجارية التى يشنها الرئيس الأمريكى، دونالد ترامب بدأت تؤثر سلبا على الاقتصاد الأمريكى، حيث تباطأ التوظيف بحدة في شهر مايو، حيث ترددت الشركات فى الصناعات الأكثر تضرراً من الحرب التجارية المتصاعدة من جلب موظفين جدد.

وأضافت أن الاقتصاد الأمريكى أضاف 75 ألف وظيفة الشهر الماضي ، وهو تراجع كبير من 224 ألف وظيفة أضيفت في أبريل ، حسبما ذكرت وزارة العمل.

واعتبرت الصحيفة أن تباطؤ النمو البطيء هو أكبر مؤشر على وقوع الاقتصاد تحت الضغط.

ظل معدل البطالة عند أدنى مستوى في خمسة عقود عند 3.6 في المائة ، لكن تراجع نمو الأجور، وهى علامة أخرى على تلاشي الزخم.