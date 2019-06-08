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الإمارات تحتل المركز الأول إقليميًا فى الثقة بالشركات العائلية

السبت، 08 يونيو 2019 04:03 م
الإمارات تحتل المركز الأول إقليميًا فى الثقة بالشركات العائلية الإمارات
إيمان حنا

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احتلت الإمارات المركز الأول إقليميًا والسابع عالميًا على مؤشر ثقة الشعوب في الشركات العائلية، الصادر حديثاً عن شركة «إيدلمان» الأمريكية للاتصالات والاستشارات التسويقية، بحسب "البيان".

وأصدرت «إيدلمان» أخيرًا دراسة «مؤشر إيدلمان للثقة 2019- دلالات للشركات العائلية»، والذي يعد تكملة لتقريرها الذي أصدرته في يناير الماضي بعنوان «مؤشر إيدلمان للثقة 2019»، وكانت الإمارات قد صُنِفَت فيه المركز الثاني في ثقة الشعوب بحكوماتها بعد الصين.

وترصد الدراسة الحديثة انعكاسات نتائج «مؤشر إيدلمان للثقة 2019» على مستويات ثقة الشعوب هذا العام في الشركات العائلية العاملة على أرضها.

كما تفوقت الإمارات أيضاً على ألمانيا وأستراليا اللتين تقاسمتا المركز العاشر بنسبة ثقة في الشركات العائلية بلغت هذا العام 57%؛ إسبانيا، ايرلندا وفرنسا، التي اشتركت في المركز الثالث عشر بنسبة ثقة بلغت 74%؛ وبريطانيا التي جاءت في المركز الثامن عشر بنسبة ثقة بلغت 72%.

وبلغت نسبة ثقة الشعب الإماراتي في الشركات العائلية العاملة بالإمارات هذا العام 77%، بارتفاع بلغت قيمته 8 درجات عن العام الماضي. وتفوقت الإمارات في مؤشر هذا العام على إيطاليا التي احتلت المركز الثامن بنفس مستوى الثقة «77%»، إلا أن ثقة الشعب الإيطالي في الشركات العائلية الإيطالية تراجعت هذا العام بقيمة درجتين بالمقارنة مع العام الماضي.


الامارات

دبى

مؤشر إيدلمان

الامارات الاولى اقليميا

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