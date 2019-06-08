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الأجهزة الأمنية تطارد الخارجين عن القانون وتضبط 612 متهما و467 سلاح نارى

السبت، 08 يونيو 2019 07:25 م
الأجهزة الأمنية تطارد الخارجين عن القانون وتضبط 612 متهما و467 سلاح نارى حملات أمنية-أرشيفية
كتب محمود عبد الراضى – أحمد حسنى

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شنت الأجهزة الأمنية، حملات مكبرة لمواجهة أعمال البلطجة، وضبط الخارجين على القانون، وإحكام السيطرة الأمنية، بمختلف محافظات الجمهورية.

 

وأسفرت الحملات فى مجال الأمن العام، عن استهداف البؤر الإجرامية شديدة الخطورة بمنطقتى " بحيرة المنزلة بمحافظات دمياط، وبورسعيد، والدقهلية"، ومنطقة "السحر والجمال بمحافظة الشرقية"، ضُبط خلالها 612 متهمًا وبحوزتهم الأحراز الأتية:

"6 قطع سلاح نارى "3 بنادق آلية - بندقية خرطوش - 2 فرد محلى - 168 طلقة مختلفة الأعيرة"، و15 قضية اتجار بالمواد المخدرة بمضبوطات بلغت 6" كيلو جرام لنبات البانجو المخد –450 جراما لمخدر الحشيش– 925 جرام لمخدر الهيروين"، وتنفيذ 3910 أحكام قضائية متنوعة، وتنفيذ 39 قرار إزالة، كما تم ضبط 789 قضية متنوعة أخرى، وضبط 2 متهم هارب.

 

وفى مجال ضبط الأسلحة النارية، والبيضاء غير المرخصة، تم ضبط 467 قطعة سلاح نارى، "50 بندقية آلية – 86 بندقية "مششخنة، غير مششخنة"– 33 طبنجة – 298 فرد محلى الصنع – 1275 طلقة مختلفة الأعيرة – 1228 قطعة سلاح أبيض"، وضبط 3 ورش لتصنيع الأسلحة النارية.


حملات امنية

اسلحة نارية

ضبط الهاربين

اخبار الحوادث

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