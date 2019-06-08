افتتاح محطات هارون ونادى الشمس وألف مسكن بالخط الثالث للمترو السبت المقبل

كتب رضا حبيشى

فى إطار جهود الدولة لدعم ملف كأس الأمم الإفريقية، وتحسين مستوى المواصلات فى القاهرة الكبرى والتقليل من الزحام، سيتم فتح عدد من محطات الجزء الأول من المرحلة الرابعة للخط الثالث للمترو أمام الركاب في تشغيل تجريبي بالركاب بدءا من السبت الموافق 15 / 6 / 2019 خاصة بعد انتهاء فترة التشغيل التجريبى بهذه المحطات بدون ركاب، التى شهدت إنهاء كافة الاختبارات التشغيلية الخاصة بأنظمة السكة واختبارات كهربة السكة والإشارات وأنظمة المسير في هذه المحطات وذلك في محطات ( هارون ونادي الشمس وألف مسكن )





وفترة التشغيل التجريبي بالركاب هي فترة تمهيدية قبل التشغيل و الافتتاح الرسمي للمحطات، وهذه الفترة تأتى بعد اتخاذ كافة عناصر السلامة والأمان للجمهور وليكون تشغيل هذه المحطات متزامنا مع تقديم الدولة والحكومة المصرية كافة التسهيلات التي تساهم في نجاح كأس الأمم الإفريقية المقامة بمصر بدءا من الحادي والعشرين من هذا الشهر حيث ستساهم هذه المحطات بتشغيلها تجريبيا امام الركاب في نقل اعداد كبيرة من الجماهير من مناطق مصر الجديدة وألف مسكن وجسر السويس إلى عدد من الاستادات التى ستقام عليها المباريات مثل استاد القاهرة الدولى بمدينة نصر والذى يقع على مسافة 500 متر من محطة الإستاد بالخط الثالث للمترو والذي سيقام عليه عدد كبير من المباريات الهامة وكذلك تسهيل تنقل الجماهير الى ستادي 30 يونيو و السلام بالاضافة الى تسهيل تنقل الجماهير من محطات الخطين الأول والثانى إلى الخط الثالث إلى ستاد القاهرة الدولى.

العمل جار بمحطة هليوبليس والتى سيعبرها القطار، وتعتبر من أكبر المحطات فى الشرق الأوسط وإفريقيا، حيث سيتم تكثيف الأعمال للانتهاء منها تزامنا مع احتفالات أكتوبر القادم كما سيتم نهو محطات النزهة 1 و 2 وهشام بركات ديسمبر هذا العام على أن يتم نهو كافة محطات الجزءين الاول والثاني من المرحلة الرابعة للخط الثالث للمترو حتى محطة عدلي منصور إبريل 2020 بالتزامن مع وضع حجر الأساس للقطار المكهرب.