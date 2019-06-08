اضبط مخالفة.. قطعة أرض تتحول إلى مقلب قمامة فى الغربية.. صور

الغربية - محمد طارق

سادت حالة من الغضب بين أهالى منطقة الشونة بمدينة زفتى بمحافظة الغربية بسبب انتشار تلال القمامة بالشوارع الرئيسية والفرعية بالمدينة، بالإضافة إلى تحول قطعة أرض فناء إلى مقلب قمامة كبير وسط المنطقة السكنية، الأمر الذى يشكل خطورة على حياة الأطفال وكبار السن.

وفى هذا الصدد قالت سهيلة رباح أحد الأهالى، لـ"اليوم السابع"، لا يوجد نشاط ملحوظ لقسم النظافة بمجلس مدينة زفتى، فجميع الشوارع الرئيسية والفرعية تملأها القمامة، بالإضافة إلى تحول القطع الفارغة إلى مقالب قمامة.

وأضافت أن السبب الأكبر هو وجود "النباشين" الذين يقومون بتفريق القمامة بالشوارع بالرغم من تجميعها فى مكانها المخصص من قبل الأهالى، لكن مجلس المدينة يتركها حتى تملأ الشوارع.

وطالب الأهالى اللواء هشام السعيد محافظ الغربية بضرورة التدخل ورفع تلال القمامة من أرض الشونة، والتى تسبب خطورة على حياة الأطفال وكبار السن وتنقل لهم الأمراض.