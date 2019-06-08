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استمرار حبس صاحب ثلاجة ضبط بحوزته 800 كيلو "سجق" فاسد فى الظاهر

السبت، 08 يونيو 2019 02:13 م
استمرار حبس صاحب ثلاجة ضبط بحوزته 800 كيلو "سجق" فاسد فى الظاهر لحوم فاسدة،ارشيفية
كتب سليم على

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جدد قاضي المعارضات بمحكمة جنوب القاهرة، حبس صاحب ثلاجة 15 يوما على ذمة التحقيقات، ضبط بحوزته 800 كيلو لحوم فاسدة "سجق"، قبل بيعها على المواطنين بدائرة القسم. 
 
 
 
وكشفت تحقيقات النيابة ، تمكن مباحث التموين، من ضبط مدير مسئول عن ثلاجة لتجارة السلع الغذائية، بدائرة قسم شرطة الظاهر، لحيازته وتجميعه كمية من مصنعات اللحوم قدرها (800 كيلو سجق شرقى) معبأة وغير مدون عليها أية بيانات وغير صالحة للإستهلاك الآدمى لوجود تغير فى خواصها الطبيعية. 
 
 
وأشارت التحقيقات، أن ما ورد بتقرير اللجنة الفنية المرافقة للمأمورية من مفتشى الطب البيطرى، ومفتشى الأغذية بوزارة الصحة، أكد تجميع المتهم اللحوم تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق وتحقيق أرباح غير مشروعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهم.
 
 
 

لحوم فاسدة

قانون الغش والتدليس

الظاهر

نيابة الظاهر

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