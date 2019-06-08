استمرار المعارك العنيفة فى الضالع وخسائر حوثية

كتب وكالات

أفادت مصادر عسكرية باندلاع معارك عنيفة، السبت، بين القوات اليمنية المشتركة وميليشيات الحوثى الموالية لإيران، فى جبهة حجر وشخب وباحة ومناطق أخرى شمالى محافظة الضالع بحسب "سكاى نيوز".

ووفقا للمصادر، تشهد المناطق المشتعلة فى جبهتى حجر وشخب فى الطالع، قصفا مدفعيا متبادلا بين القوات المشتركة والميليشيات الانقلابية.

وكانت مقاتلات التحالف العربى، قد استهدفت فى وقت سابق معدات ثقيلة للحوثيين، حيث دمرت منصة إطلاق صواريخ "كاتيوشا" فى الفاخر، و دمرت أيضا عربة، علاوة على استهداف تجمعات للمتمردين فى مناطق متفرقة فى حجر، والقحيزة جنوب غرب باجه شمالى الضالع.

كما استهدف طيران تحالف دعم الشرعية فى اليمن تجمعات للمتمردين فى معسكر الجب بمنطقة البتار، مما أوقع عددا من القتلى و الجرحى.