استمرار الطوارئ فى 52 قاعدة لمكافحة أسراب الجراد جنوب أسوان (صور)

أسوان – عبد الله صلاح

تواصل قواعد مكافحة الجراد بأبوسمبل، والبالغ عددها 52 قاعدة، حملتها فى القضاء على أسراب الجراد المنتشرة جنوب محافظة أسوان، علي الحدود السودانية وسواحل البحر الأحمر.

قال المهندس أحمد إسماعيل مدير عام قواعد الجراد بأسوان والبحر الأحمر، إن سقوط الأمطار خلال الفترة الماضية بالمناطق الحدودية، يعد عامل جاذب لأسراب الجراد التي تتحكم في مسارها قوة الرياح، وتصل أطول أسراب الجراد إلي 2 كيلو متر.

وأشار المهندس إسماعيل، إلى جاهزية 13 قاعدة مكافحة رئيسية، و52 قاعدة فرعية بالرجال والسيارات وأجهزة الرش والمقاومة والمبيدات، للانتقال لأي منطقة تظهر بها أسراب الجراد، مضيفاً أن فرق المقاومة نجحت خلال الأيام الأخيرة من القضاء علي الجراد الأحمر الصحراوي الشرهة للمادة الخضراء في مساحة 1550فدان، بإستخدام مبيدات الكلوروزان وكلوروبيرفوس، التي تشل حركة الجراد وتقضي عليه في الحال.



الجراد الصحراوى



الجراد الميت