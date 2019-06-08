سوبر كورة
Ads
السبت، 08 يونيو 2019 02:51 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية أخبار المحافظات

استمرار الطوارئ فى 52 قاعدة لمكافحة أسراب الجراد جنوب أسوان (صور)

السبت، 08 يونيو 2019 02:12 م
استمرار الطوارئ فى 52 قاعدة لمكافحة أسراب الجراد جنوب أسوان (صور) جانب من الحملة
أسوان – عبد الله صلاح

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تواصل قواعد مكافحة الجراد بأبوسمبل، والبالغ عددها 52 قاعدة، حملتها فى القضاء على أسراب الجراد المنتشرة جنوب محافظة أسوان، علي الحدود السودانية وسواحل البحر الأحمر.

قال المهندس أحمد إسماعيل مدير عام قواعد الجراد بأسوان والبحر الأحمر، إن سقوط الأمطار خلال الفترة الماضية بالمناطق الحدودية، يعد عامل جاذب لأسراب الجراد التي تتحكم في مسارها قوة الرياح، وتصل أطول أسراب الجراد إلي 2 كيلو متر.

وأشار المهندس إسماعيل، إلى جاهزية 13 قاعدة مكافحة رئيسية، و52 قاعدة فرعية بالرجال والسيارات وأجهزة الرش والمقاومة والمبيدات، للانتقال لأي منطقة تظهر بها أسراب الجراد، مضيفاً أن فرق المقاومة نجحت خلال الأيام الأخيرة من القضاء علي الجراد الأحمر الصحراوي الشرهة للمادة الخضراء في مساحة 1550فدان، بإستخدام مبيدات الكلوروزان وكلوروبيرفوس، التي تشل حركة الجراد وتقضي عليه في الحال.

الجراد الصحراوى
الجراد الصحراوى

 

الجراد الميت
الجراد الميت

 

جانب من المكافحة
جانب من المكافحة

 


جراد

ابوسمبل

الزراعه

اسوان

السوادن

الجراد الصحراوى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
فيس بوك يعلن عن أول عملة رقمية 18 يونيو الجارى

فيس بوك يعلن عن أول عملة رقمية 18 يونيو الجارى

لطلبة الثانوية العامة.. 14 نوعا من الأطعمة تعزز ذاكرتك بدون منبهات

لطلبة الثانوية العامة.. 14 نوعا من الأطعمة تعزز ذاكرتك بدون منبهات

دوقة ساسكس ميجان ماركل تظهر رسميا بصحبة زوجها هاري بعد إنجاب ابنها "أرتشى"

دوقة ساسكس ميجان ماركل تظهر رسميا بصحبة زوجها هاري بعد إنجاب ابنها "أرتشى"

"كازابلانكا" يكتسح شباك التذاكر فى موسم عيد الفطر بـ24 مليون جنيه خلال 3 أيام عرض.. الفيلم يبتعد بفارق الضعف عن صاحب المركز الثانى.. ويعادل إيرادات "الممر" و"سبع البرمبة" مجتمعين ويحقق رقمين قياسيين

"كازابلانكا" يكتسح شباك التذاكر فى موسم عيد الفطر بـ24 مليون جنيه خلال 3 أيام عرض.. الفيلم يبتعد بفارق الضعف عن صاحب المركز الثانى.. ويعادل إيرادات "الممر" و"سبع البرمبة" مجتمعين ويحقق رقمين قياسيين

شاهد.. أول ظهور رسمى لميجان ماركل برفقة الأمير هارى بعد ولادة طفلها

شاهد.. أول ظهور رسمى لميجان ماركل برفقة الأمير هارى بعد ولادة طفلها

غدا بدء تسجيل بصمة العين واليد لحجاج الجمعيات الأهلية

غدا بدء تسجيل بصمة العين واليد لحجاج الجمعيات الأهلية

الترجي التونسي يعلن إعادة كأس دوري الأبطال والميداليات لـ"كاف"

الترجي التونسي يعلن إعادة كأس دوري الأبطال والميداليات لـ"كاف"

صور.. تفاصيل اليوم الأول لامتحانات الثانوية العامة بالمحافظات.. فرحة بين الطلاب بمستوى مادة اللغة العربية وسهولة الأسئلة.. ضبط 3 حالات غش بالمحمول فى كفر الشيخ.. وإصابة 13 طالبا وطالبة بحالات إغماء ونزلة معوية

صور.. تفاصيل اليوم الأول لامتحانات الثانوية العامة بالمحافظات.. فرحة بين الطلاب بمستوى مادة اللغة العربية وسهولة الأسئلة.. ضبط 3 حالات غش بالمحمول فى كفر الشيخ.. وإصابة 13 طالبا وطالبة بحالات إغماء ونزلة معوية

التعليم:6 حالات غش باستخدام المحمول فى امتحانى العربى والدين للثانوية العامة

التعليم:6 حالات غش باستخدام المحمول فى امتحانى العربى والدين للثانوية العامة

رسمياً.. فيفا يقر تعديلات جديدة فى قوانين كرة القدم

رسمياً.. فيفا يقر تعديلات جديدة فى قوانين كرة القدم

وراء كل رجل عظيم امرأة.. ماجى كلمة السر فى نجاحات محمد صلاح مع ليفربول.. إشادة عالمية بزوجة هداف البريميرليج.. سوكر ستوريز: تدير مؤسسته الخيرية وتربطه بأصوله الريفية.. وتمسكها بتعاليم الإسلام يخطف الأضواء

وراء كل رجل عظيم امرأة.. ماجى كلمة السر فى نجاحات محمد صلاح مع ليفربول.. إشادة عالمية بزوجة هداف البريميرليج.. سوكر ستوريز: تدير مؤسسته الخيرية وتربطه بأصوله الريفية.. وتمسكها بتعاليم الإسلام يخطف الأضواء

شعبة الخضروات: تراجع سعر الليمون خلال 3أسابيع بعد تجاوز الكيلو 80جنيها

شعبة الخضروات: تراجع سعر الليمون خلال 3أسابيع بعد تجاوز الكيلو 80جنيها

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة