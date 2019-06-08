ازاى تحمى نفسك من نوبة القولون العصبى وأنت فى الشغل؟

كتبت فاطمة خليل

متلازمة القولون العصبي من أكثر الأمراض الشائعة التى تصيب كثير من الناس، ويمكن أن تصاب بنوبة شديدة من ألم القولون العصبي بشكل مفاجئ فى العمل فى هذا التقرير نقدم لك نصائح للتعامل مع نوبة القولون العصبي فى العمل وفقا لموقع health .

１- لا تعاني في صمت

قد يكون القولون العصبى من المشاكل الصحية المحرجة للتحدث عنها ولكن يجب التحدث عن الأمر مع زميلك حينما تتعرض لنوبة مفاجئة.

２- قلل من الإجهاد والتوتر

يمكنك إدارة الإجهاد في العمل عن طريق إنشاء جدول زمني وأولويات مع تدريب جسمك لتقليل عدد الرحلات إلى الحمام، خطط لاجتماعاتك مقدمًا وتأكد من أنك تعرف مكان أقرب حمام، إذا كان لديك اجتماع في مكان مختلف.

３- تجنب الأطعمة التى تزيد اعراض القولون العصبى

بعض الأعراض قد تكون ناجمة عن تناول بعض الأطعمة وسيطرعلى نوعية الطعام الذى تتناوله من اليوم السابق.

４- علاج الأعراض

يمكنك استشارة طبيبك فقد تكون قادرًا على معالجة أعراض مثل الإسهال أو الإمساك أو ألم في البطن بالأدوية ويجب أن تعرف ما الذي يسبب هذه الأعراض ، سواء كان نوعًا معينًا من الطعام أو الإجهاد، وحاول القضاء عليه، يمكنك أيضًا تجربة العلاج السلوكي مثل تمارين التنفس.