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إيران تقر بقسوة العقوبات الأمريكية.. وتتحدث عن "بيع سرى" للنفط

السبت، 08 يونيو 2019 05:50 م
إيران تقر بقسوة العقوبات الأمريكية.. وتتحدث عن "بيع سرى" للنفط محمد جواد ظريف وزير الخارجية الإيراني
كتب وكالات

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أقر وزير النفط الإيرانى، بيجان زنقنة، بتأثير العقوبات الأمريكية على طهران وقسوتها، مؤكدا أنه بلاده ستستخدم طرقا "غير تقليدية" للالتفاف على العقوبات من أجل بيع النفط الذى يشكل المصدر الرئيسى للعملات الصعبة، وفقا لـ"سكاى نيوز".

 

وقال الوزير لوكالة "شانا" الإخبارية الإيرانية فى مقابلة نشرت السبت "لدينا مبيعات غير رسمية أو غير تقليدية، جميعها سرية، لأن الولايات المتحدة ستوقفها إن علمت بها"، على ما أوردت وكالة "فرانس برس".

 

وامتنع زنقنة عن إعطاء مزيد من التفاصيل بشأن الصادرات النفطية الإيرانية، مؤكدا أنه لن يكشف أى أرقام إلى أن تُرفع العقوبات.

 

وكانت الولايات المتحدة قد انسحبت فى مايو 2018 من الاتفاق النووى المبرم بين الدول الكبرى وإيران فى عام 2015، الذى رفع العقوبات عن طهران مقابل الحد من برنامجها النووي.

 

وأعادت الولايات المتحدة فى نوفمبر فرض عقوبات نفطية على إيران، لكنّها أعفت منها بادئ الأمر لمدة ستة أشهر ثمانى دول بينها الصين.

وتراجعت الصادرات النفطية الإيرانية من مليون و500 ألف برميل يوميا فى أكتوبر إلى 750 ألف برميل يوميا فى أبريل، وفق أرقام وكالة "بلومبرج"، وفى مايو ألغى البيت الأبيض الإعفاءات الممنوحة فى الملف النفطى فى إطار تشديد حملة "الضغط الأقصى" على طهران.

وقال زنقنة إن الولايات المتحدة تشدد الخناق على الاقتصاد الإيرانى بواسطة "عقوبات ذكية"، واعتبر أن "أقسى العقوبات فى التاريخ يتم فرضها على إيران".

 

 


إيران

أخبار إيران

العقوبات الأمريكية

بيع سرى للنفط

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