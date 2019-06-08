إلقاء القبض على طالب فى بلغاريا بعد العثور على عبوات ناسفة بمنزله

صوفيا أ ش أ

ألقت شرطة بلغاريا القبض على طالب فى المرحلة التعليمية الثانوية بعد العثور على عبوات ناسفة فى منزله .

وأوضح نائب المدعى العام البلغاري، إيفان جيشيف - حسبما ذكرت شبكة "فوكس نيوز" الأمريكية اليوم السبت - أن شرطة مدينة بلوفديف، التى تعد ثان أكبر المدن فى البلاد، أجروا عملية تفتيش بعد أن أبلغ أقارب الطالب (الذى يبلغ من العمر 16 عامًا) عن العثور على محتويات قنبلة مصنوعة يدويًا.

ومن جهتهم، قال مسئولون إنهم اكتشفوا - خلال عملية التفتيش - العديد من العبوات الناسفة، من بينها ما يعرف بالقنبلة الأنبوبية وعبوة مليئة بـ 14 كيلو جرامات من المسامير، فضلًا عن علم تنظيم "داعش" الإرهابى ومطبوعات بها أفكار متشددة.